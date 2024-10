Cuenta atrás para las Fiestas del Pilar de Zaragoza: programación y horarios del sábado 5 de octubre

Las Fiestas del Pilar ya están aquí. Zaragoza dará el pistoletazo de salida a nueve días festivos donde los vecinos saldrán a la calle para disfrutar de un amplio programa de actividades. Todos los públicos estarán invitados a la capital aragonesa para celebrar por todo lo alto sus días más grandes e importantes del año.

Además, el calendario de este año favorece la asistencia de multitud de visitantes. La Ofrenda de Flores, acto central de las Fiestas, caerá en sábado, por lo que se prevé una amplia presencia de zaragozanos y turistas el 12 de octubre por las principales calles de la ciudad.

Pero antes, Zaragoza arrancará su intensa programación este sábado 5 de octubre, donde miles de personas se darán cita a las 21.00 en la plaza del Pilar. A esa hora, los cantantes Naiara y Juanjo Bona leerán un pregón en el que se esperan grandes sorpresas e, incluso, una actuación musical.

Programa completo

09:30: 200 POLICÍA NACIONAL (RUTA 091) VII CARRERA DE LA MUJER CONTRA EL MALTRATO, DE CARÁCTER BENÉFICO. Organiza Policía Nacional y Agrupación Deportiva “Sarkosta”. Salida desde el Pabellón Príncipe Felipe.

10:00: ESCAPE ROOM: NUNCA HAS ESTADO AQUÍ (+8 años). Pases: 10:00, 12:00, 16:00 y 18:00 horas. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

10:00: XXIV TROFEO VIRGEN DEL PILAR DE GIMNASIA RÍTMICA. En horario de mañana y tarde. Palacio de Deportes.

10:30: XXXVIII CERTAMEN BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

11:00: ARTEFACTO: MIL TENTÁCULOS (+4 años). De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 Plaza Mariano de Cavia.

11:00: TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE BARRA ARAGONESA. Organiza Federación Aragonesa Deportes Tradicionales. Parque José Antonio Labordeta.

11:30: PILARES MÁGICOS: MAGIA DE CERCA. Pases 11:30, 12:00 y 12:30 Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).

12:00: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 C/ Moret.

12:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL PINTACARAS. VERMUT MUSICAL CON PENGUINSANDCAT (13.00). Parque de San Pablo.

12:30: ESPACIO ZITY presenta DANI MATEO + IÑAKI URRUTIA + DAVID CEPO. Recinto Ferial de Valdespartera.

15:30: NASA SPACE APPS. Presentación de proyectos y entrega de premios. Etopia (Avda. Ciudad de Soria, 8).

16:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO CANALLA con RIALTO. Parque de San Pablo

16:00: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA DE ESPAÑA/ INDEPENDENCIA. 17:00 h: Lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. Plaza España. 17:30 DESFILE DEL PREGÓN DE INTERPEÑAS. Recorrido: Plaza de España, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.

16:00: I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 Gran carpa blanca Valdespartera.

17:00: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE GLOBOFLEXIA. ESPECTÁCULO INFANTIL CAZADORES DE MONSTRUOS, cuentos títeres y humor (18:00) Parque de San Pablo.

17:00: 4TH ENCUENTRO GRUPO. 100% sesión vinilos. Colectivo DJS Aragón. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

17:30: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA SANTA ENGRACIA.

17:30: FERIA DEL PILAR 2024. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Emilio de Justo y Tristán Barroso. Plaza de Toros de la Misericordia.

17:30: CHICAGO, EL MUSICAL. Funciones 17:30 y 21:00 Palacio de Congresos de Zaragoza.

18:00: THIS IS MICHAEL. Funciones: 18:00 y 21:00 Teatro Principal.

18:00: CARTOGRAFÍAS ACUÁTICAS (+5 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

18:00: PILARES MÁGICOS. MAGO FÉLIX (magia de escenario). Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).

18:00: MAGIA FAMILIAR. “Magia para todos” de Giancarlo Scalia y Paco Agrado. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

18:30: Lectura del PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Plaza Santa Engracia. A continuación, DESFILE DEL PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Recorrido: Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.

18:30: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.

18:30: PASACALLES PREGÓN. “UNAS FIESTAS GIGANTES”. Celebración de la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza Participan las comparsas de Zaragoza y sus barrios, Huesca, Tarazona, Ejea, Miralsot, Barcelona, Solsona, Estella-Lizarra, Vitoria, Alcalá de Henares, Tafalla, Dax (Francia), León (Nicaragua) y Ath (Bélgica).. Recorrido: Paseo María Agustín, Puerta Del Carmen, Avenida Cesar Augusto, Coso, C/ Alfonso I, Plaza del Pilar.

19:00: ACELGAS CON CHAMPÁN. Teatro de la Estación.

19:00: RAFA MAZA ES FABIOLO EN “El genoma del pavo”. Teatro de las Esquinas.

19:00: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN. Centro Cívico Río Ebro (C/ M.ª Zambrano, 56).

19:30: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ORQUESTA FÓRMULA SHOW. Parque de San Pablo.

19:30: CICLO BLUES MOON. LOCAL BLUES: THE ROADHOUSE + HOT HANDS +JAMIE RICKETTS & THE BLUES WILLIES. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54).

20:00: Producciones Teatrales Luis Pardos presenta “TOZUDO HASTA EL FINAL”, despedida de los escenarios de Manolo Royo. Auditorio WTCZ, frente a la entrada principal de Gran Casa.

20:00: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “LA REBELIÓN”. Teatro del Mercado.

20:00: CORA NOVOA presenta “THE ETERNAL CIRCLE” Hybrid AV Live. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

20:00: JARFAITER (Ávila). C.M.A. Las Armas (Plaza Mariano de Cavia).

20:00: PILARES VALDEFIERRO. ANTIAÉREO INDIE BAND + TRIPLE MUSIC DJ. “Espacio Valdefierro” (C/ Campillo de Llerena, junto al Corredor Verde de Valdefierro).

20:15: AGUA, LUZ Y SONIDO. “ANIME CLÁSICO: Astroboy, Candy Candy, La Abeja Maya, Oliver y Benji, Dragon Ball, Doraemon, etc.…”. En colaboración con El Salón del Manga de Zaragoza. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20:30: LEO BASSI, “70+”. Teatro Arbolé.

21:00: LECTURA DEL PREGÓN con Juanjo Bona y Naiara. Desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación, FUEGOS ARTIFICIALES.

21:00: LOS SECRETOS. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

21:00: LAS QUE GRITAN con Beatriz Carvajal, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus. Teatro de las Esquinas.

21:30: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. MODELO. Parque de San Pablo.

21:00: MAURO. Entrada libre. Moliner 7 Sala (C/ M.ª Moliner 7).

21:00: PEDRÁ, TRIBUTO A EXTREMODURO. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21:00: CULO + DEJAOS Punk Zaragoza. La Ley Seca (C/ Sevilla, 2).

21:30: EUROPA FM presenta EDURNE. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

21:30: MAGIA DE CERCA. “Tanto” de Giancarlo Scalia y Paco Agrado. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

22:00: GENERACIÓN TOCATA. PILAR 80’s. Pabellón Príncipe Felipe.

22:00: ESPACIO ZITY en concierto: SAIKO + BRESH. Recinto Ferial de Valdespartera.

22:00: CAMELA. GIRA 30 ANIVERSARIO. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

22:00: CIRCO DEL MIEDO. Carpa blanca Valdespartera.

22:30: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CACHO A CACHO (Tributo a Estopa) + SESIÓN DJ CON ÁLEX CURREYA (00.00). Parque de San Pablo.

23:00: RONDAS JOTERAS: EL CACHIRULO. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

23:00: RONDAS JOTERAS: ASOCIACIÓN PUENTE DE PIEDRA recorrido: Plaza Tenerías, Coso, C/ Trinidad, C/ Sepulcro, C/ S. Vicente Paúl, C/ Mayor, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

23:00: FERIA DEL PILAR 2024. Concurso de emboladores con capones de Arriazu y especial con obstáculos. Plaza de Toros de la Misericordia.