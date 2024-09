Primeras horas de la nueva ordenanza para patinetes y bicis: "Han tenido que avisarme, me voy a por un casco"

Ha llegado el día. A partir de este miércoles ya está vigente la nueva Ordenanza de Movilidad en Zaragoza. Una normativa que, entre otras cuestiones, señala como obligatorio el uso de casco en vehículos de movilidad personal (VMP) o ir a un máximo de 30 kilómetros por hora en carretera.

Ahora, al salir de casa, los usuarios de estos transportes deberán meter en su mochila o bolso dos complementos más: el casco y el documento de su seguro de responsabilidad civil. Esta nueva ordenanza no solo afecta a los conductores de patinetes o monociclos, también los ciclistas urbanos deberán tener todos sus papeles en regla.

Aunque, para montar en bicicleta, solo deberán llevar protecciones en la cabeza los menores de 16 años. Una edad que, ahora también, será necesario superar para poder montar en cualquier VMP.

Además, los menores deberán contar también con este tipo de seguro. Lo ha señalado así esta mañana la concejala de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha recordado que "los ciudadanos deben revisar su póliza del hogar, porque muchas incluyen este aspecto".

Durante el periodo estival, este cambio de normativa ha sonado más que la canción del verano. Sin embargo, muchos han sido los que han salido de casa esta mañana incumpliendo la norma. Como en todo, los había que no se han enterado hasta este miércoles y a los que, de momento, no están por la labor.

"No sabía nada"

Sergio Ortiz, un joven zaragozano, ha sido un claro ejemplo. Se dirigía a una tienda de deporte para comprarse un casco, cuando ha asegurado que "no sabía nada sobre el cambio de la normativa". De hecho, lo ha descubierto gracias a una mujer que también iba en bici: "En un semáforo me ha mirado sorprendida y me ha avisado de que me puede caer una multa de 150 euros", ha rememorado todavía sorprendido.

No obstante, a pesar de "pillarle de nuevas", ha opinado que es "una buena noticia". El joven explicado que, tanto el uso de casco como el seguro, es una manera de que "la gente tenga más cuidado y respete las normas, esta es una manera que veo bien".

Estefani Méndez, subida en su patinete eléctrico, no llevaba el casco puesto. Cuenta que se enteró ayer de los cambios y, aunque cree que su uso es necesario, otras nuevas normas "no tanto".

Por ejemplo, ha expresado que "el seguro de responsabilidad es una medida extrema". Cree que el motivo de que las personas usen los VMP y no el coche es porque son "más económicos". "Aunque ahora empiezan a poner pagos para ir en patín también", ha lamentado.

Normas "seguras"

Montado en su bicicleta, Manuel Ruiz Conde ha señalado que no cree "necesario" el uso del casco en todos los transportes. "En la bici no puedes ir muy rápido, tampoco lo veo muy peligroso si vas cumpliendo con la velocidad permitida", ha puntualizado. Aunque sí lo ve "imprescindible" en los patinetes eléctricos, "porque cogen más velocidad".

Sobre el seguro de responsabilidad civil, ha comentado que le parece "perfecto" y de "sentido común". Ha señalado que él lo tiene desde hace años ya y, en su opinión "te puedes ahorrar un disgusto innecesario".

Mercedes Ascaso, zaragozana que ha circulado en bici esta mañana. E.E null Zaragoza

"¡Ya era hora de poner orden!", ha exclamado Mercedes Ascaso. Esta zaragozana ha asegurado tener su seguro en regla desde que empezó a moverse en bici. "Me viene con el seguro del hogar", ha señalado. También lleva el casco bien sujeto a la cabeza, "a pesar de no ser obligatorio". "He tenido dos accidentes y, aunque no me pasó nada grave, me hicieron ver que es necesario llevar protección", ha expuesto.

A pesar de las distintas opiniones, lo que es seguro es que a partir de este miércoles será necesario aplicar la norma al circular la ciudad. Las multas, en función de la gravedad, podrían ascender hasta los 150 euros. Una situación rechazan desde asociaciones como Bielas Salvajes y Colectivo Pedalea, y que les ha llevado a convocar a todos los ciclistas este viernes, a las 19.00 horas, en plaza España.