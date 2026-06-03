La Diputación de Huesca refuerza su apoyo a las farmacias rurales con una línea de ayudas de 62.000 euros

Claver durante su visita a la farmacia de Almunia de San Juan. Diputación de Huesca.

La Diputación Provincial de Huesca lanza una línea de ayudas dotadas de 62.000 euros para las farmacias rurales en municipios de menos de 1.000 habitantes o reconocidas como farmacias en situación de viabilidad económica comprometida.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha señalado que esta convocatoria “responde a una forma muy concreta de entender la política provincial: estar donde más falta hace y ayudar a sostener los servicios que permiten que la gente pueda seguir viviendo en su pueblo”.

Por ello, Claver ha visitado este lunes la farmacia de Almunia de San Juan, desde donde además gestionan los botiquines de Alfántega, Pueyo de Santa Cruz, Azanuy y Castejón del Puente, y se presta servicio a domicilio en Calasanz.

Como ha subrayado Claver “son un servicio esencial, especialmente en los pueblos pequeños, donde se convierten en muchos casos en los únicos servicios sanitarios de proximidad”.

La titular de la farmacia de Almunia de San Juan, María Ángeles Playán, ha puesto de relieve que este tipo de ayudas son necesarias para sostener un servicio que "implica estar pendiente de los vecinos, acercar medicación, resolver dudas y facilitar el acceso a tratamientos a personas que, en muchos casos, tienen dificultades para desplazarse".

Además, ha indicado que "según el horario de algunos centros, somos el único servicio sanitario abierto de cara al público 24 horas”.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca, Ángel Mas, ha recalcado la importancia de preservar esta red de farmacias rurales, que actúan como un servicio esencial dentro del sistema sanitario.

Las ayudas que otorga la Diputación permitirán afrontar gastos como las cuotas de autónomos del titular, los gastos derivados de la receta electrónica, la conectividad de datos, la conexión al sistema de receta electrónica y los servicios informáticos necesarios para su gestión.

Además, las ayudas tendrán en cuenta criterios como el número de habitantes del municipio y la pérdida de población en años recientes.

El año pasado pudieron beneficiarse de estas ayudas casi 40 oficinas.