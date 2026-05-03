El turismo de aventura vive su mejor momento en Huesca: "Esperamos que sea una muy buena temporada"

Huesca se ha alzado como el lugar por excelencia para el turismo de aventura. Y no lo dice el boca a boca sino que premios como los World Travel Awards capturan la provincia como mejor destino. A pesar de haber finalizado ya la temporada de esquí, que ha resultado de récord, la provincia oscense no deja sin opciones a los cientos de turistas que deciden el Pirineo como su lugar de vacaciones.

A mitad de marzo, con los últimos coletazos del esquí, deportes de aventura como el rafting o barranquismo cogen el relevo y comienzan una temporada "que se llega a alargar hasta octubre".

Una campaña de deporte y aventura que tan solo a un mes de empezarla y a vísperas del puente de mayo "ya está dando muy buenos resultados".

Por el momento, la temporada se está centrando en grandes grupos: "Entre semana estamos teniendo muchos estudiantes que vienen de todas partes de España", cuenta sobre este inicio de temporada Héctor Pérez, administrador de Alcorce Rafting, empresa de aventuras en la provincia oscense.

Ya en fin de semana, lo que más acogen son personas que acuden a título individual que vienen a disfrutar del Pirineo y sus actividades.

De esta forma señala, que "de abril hasta final de verano son los meses que mejor trabajamos". Si bien todo depende de las condiciones en las que se encuentran los caudales de los ríos .

"Para nosotros lo mejor es que haya un alto nivel de caudal", indica para las actividades como rafting. Por lo que "mayo es el mejor momento para realizarlo con el deshielo".

Así ellos trabajan sobre todo en el río Gállego “que es un caudal muy estable”, y otros como el Ara "que es más top" y el Ésera.

Aunque el Pirineo es uno de los puntos referentes para el turismo ya de muchos. Pérez reconoce que las actividades que su empresa realiza "tienen un nivel económico alto" por lo que no se ha visto un alto repunte de su trabajo: "Nos mantenemos muy estables, sigue viniendo gente pero todo depende de la situación económica", reflexiona.

A pesar de ello mantiene la esperanza de que sea una "una temporada muy buena".

La gran atracción del Valle de Tena

Menos temporal son las actividades que ofrecen desde La Tirolina del Valle de Tena. Situada en Hoz de Jaca permite disfrutar de unas vistas de ensueño de todo el Valle.

Aunque es cierto que desde esta empresa de actividades mantienen el trabajo durante todo el año. Su nivel de ocupación va muy ligado al buen tiempo.

“Si el tiempo acompaña la gente se anima enseguida a venir, pero si no muchos turistas deciden no subir”, indica José Luis Salicio, gerente de la Tirolina del Valle de Tena.

Al igual que Alcorce, en estos momentos se centran en grupos de estudiantes o de amigos "que tenían reservado desde hace tiempo".

Una vez que finalice el curso escolar y las vacaciones de verano den inicio, el flujo de gente es muy variado donde más allá de los aragoneses "los vecinos del mediterráneo y Andalucía son los que más predominan".

La empresa dispone de una de las tirolinas más largas de Europa, pero desde hace cuatro años aumentó su oferta con el columpio, una nueva atracción que nació de que "muchos clientes buscaban más adrenalina".

A pesar de que como bien señala su gerente ha tardado en arrancar y llamar más la atención "ahora está teniendo una gran aceptación".