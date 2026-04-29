La Diputación de Huesca incrementa un 60% las ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis energética

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) amplía de forma excepcional su Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y Mantenimiento Correctivo.

Así, en 2026 la dotación pasa de 2,5 a 4 millones de euros.

Dada la situación actual de los ayuntamientos, agravada por el encarecimiento de la energía, se ha optado por la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a los municipios. En especial para colaborar con la financiación del gasto corriente.

Ante este contexto, la Diputación incrementará un 60% el Plan de Suministros Eléctricos.

La finalidad es ayudar a los municipios a afrontar los costes del alumbrado público y de otras instalaciones, así como su mantenimiento.

"Nuestra esencia como Diputación Provincial es ayudar a nuestros pueblos y para ello trabajamos con firmeza" afirma Isaac Claver, presidente de la DPH.

Con este incremento del Plan de Suministros Eléctricos, el objetivo es ayudar a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a ese aumento del precio de la energía y el combustible marcado por el contexto mundial.

Así, el plan contará con 4 millones de euros y llegará a 201 municipios de la provincia.

Se podrán acoger a este plan todos los municipios de la provincia de Huesca, excepto la capital oscense.

Criterios de distribución

Además, se han establecido unos criterios específicos y objetivos de distribución.

Para los municipios de menos de 5.000 habitantes se destinarán 3.376.000 euros. Son 195 municipios que recibirán cada uno un importe fijo de 7.304 euros más una cuantía adicional en función de su número de habitantes y de sus entidades singulares de población.

Los seis municipios de la provincia de más de 5.000 habitantes recibirán 624.000 euros (104.000 euros cada uno de ellos).

Como ejemplo, Antillón, con 127 habitantes, pasará de 5.770 euros en 2025 a 9.246 euros en 2026.

Su alcalde, Alejandro Ferrando, explica que “para un municipio pequeño como Antillón, esta ayuda supone un desahogo muy importante”.

En los últimos años, el precio de la energía se ha convertido en una preocupación constante para los ayuntamientos, porque afecta directamente al alumbrado público, a las instalaciones municipales y, en definitiva, al funcionamiento diario de los pueblos.

“En nuestro caso, van a ser casi 3.500 euros más que el año pasado que nos van a permitir afrontar con más tranquilidad unos gastos que son obligatorios y que muchas veces condicionan el presupuesto municipal”, añade Ferrando.