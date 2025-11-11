Mil nuevos cañones de nieve en dos años: el arma de Aragón para iniciar la temporada de esquí en noviembre

Las estaciones de esquí aragonesas han instalado 1.022 nuevos cañones de nieve de última generación en lo que va de legislatura para potenciar la actividad en los centros y garantizar las aperturas durante el mayor tiempo posible. Formigal tiene previsto abrir el sábado 29 de noviembre, una semana antes del puente de diciembre, el área de debutantes de Sextas.

Ha sido en esta zona donde el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado el potencial de estas herramientas que, dice, consumen un 30% menos de energía que los antiguos cañones.

“Solo en Formigal se han instalado 532 nuevos cañones de nieve. A estos, se suman los 110 de Panticosa y los 319 de Cerler. A estas unidades hay que añadir los 61 cañones instalados en la estación de esquí de Valdelinares, en la provincia de Teruel”, ha desglosado el presidente Azcón.

Las nuevas máquinas de innivación, así como otras iniciativas, han motivado que “de los 78 millones de euros que planteamos en cuatro años para la innivación, en los dos primeros ya hemos llevado a cabo una inversión de 40 millones de euros”, ha especificado Azcón. De ese total invertido, el 77% corresponde a fondos del Gobierno de Aragón a través del Plan Pirineos y del FITE, y el 23% restante a fondos de Aramón.

Además de ese millar de nuevos cañones de nieve, la inversión ha permitido construir tres balsas de almacenamiento de agua en las estaciones de esquí de Formigal, Cerler y Valdelinares. Estas balsas han aumentado la capacidad de almacenamiento en Cerler en un 243%; en Formigal, en un 63%; y en Valdelinares, en un 80%.

La inversión que se está llevando a cabo va a permitir que en las estaciones de Formigal y Javalambre se pongan en marcha, de forma pionera en España, un total de cuatro generadores de nieve ‘SnowFactory’.

“La tecnología ‘SnowFactory’ es capaz de producir nieve incluso con temperaturas positivas, garantiza la continuidad de la actividad en las cotas más bajas de las estaciones durante la temporada de nieve y, por tanto, ayudará a impulsar la economía de los valles”, ha asegurado el líder del Ejecutivo.