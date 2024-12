Estos son los consejos claves que hay que saber para hacer una actividad de montaña, según el Greim

El Pirineo aragonés es uno de los enclaves más visitados de Aragón. El senderismo se ha convertido en uno de los deportes más realizados en las montañas aragonesas. Sin embargo, adentrarse en estos parajes puede suponer un reto. Por ello, desde el Grupo de Rescate Especial de Intervención Montaña piden precaución y mucha prevención a la hora de realizar actividades en estas zonas.

Tan solo en 2023, el Greim puso a salvo a 783 personas y realizó 535 rescates en lo que va de año. Este 2024, las cifras tras un verano de gran volumen de trabajo apuntan a que van a superarse.

Ante tal repunte, desde la unidad especializada apuntan a cuatro puntos claves que hay que tener en cuenta para aquel que busque pasar un día apetecible realizando montañismo, senderismo o cualquier actividad en el Pirineo aragonés.

En un primer lugar, una planificación correcta: "Hay que mirar la información meteorológica y tener encuentra que puede cambiar de manera muy brusca", detalla el teniente jefe del Greim de Huesca, Bain Gutiérrez, quien lleva casi 20 años trabajando en la unidad.

Dentro de esa planificación se debe tener en cuenta la ruta, es decir, conocer la geografía del terreno, la dificultad física y teórica que tiene. Además de que es muy importante las propias limitaciones psicológicas y físicas que una persona puede tener.

Desde el Greim enfatizan que ir en grupo es lo más importante: "Tiene que ser mínimo de tres así por si una persona tiene un accidente, una segunda se queda con él, y una tercera puede pedir ayuda", explica. Sin embargo, en el caso de ir solo recomiendan indicar el itinerario y horarios a alguna persona o sino a un centro de turismo o, incluso, a la propia Guardia Civil.

Un tercer punto que destacan es no sobreestimar nuestras posibilidades: "Tenemos que saber renunciar, la montaña siempre va a estar ahí, no pasa nada por darnos una vuelta, no es ninguna derrota si no es una victoria", señala.

A lo que añade que no solo hay que pensar en la ruta en sí, sino también en el después: "La actividad no acaba en la cima, ese es solo la mitad del camino. No acaba ni cuando llego a mi coche, sino una vez que estoy en casa relajado porque por el camino pueden pasar accidentes debido al cansancio", recalca.

Por cuarto y último, destacan que se debe llamar a cualquier número de emergencias si en algún momento pasa algo, desde el de la Guardia Civil, el 062, como el 112 de emergencias.