Confirmado por el Gobierno: los agentes del Viogén de Zaragoza se formarán en la primera quincena de noviembre

La Delegación del Gobierno en Aragón ha confirmado este sábado cuándo comenzarán a formarse los agentes que estructurarán el sistema Viogén en Zaragoza.

Nueve meses después de la firma del convenio y una vez que el Ayuntamiento ha comunicado quiénes van a ser esos agentes, Delegación ha avanzado que la formación se desarrollará a lo largo de la primera quincena de noviembre.

Según ha detallado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, serán varias sesiones impartidas tanto por Guardia Civil como por Policía Nacional, ya que ambos cuerpos, explican, tienen ámbito de actuación en la ciudad de Zaragoza.

La unidad de la Policía Local asumirá el 30% de los casos de riesgo bajo de protección a víctimas.

Según datos de la Delegación, en la capital se encuentran, aproximadamente, la mitad de las 2.500 mujeres que en Aragón tienen algún tipo de medida de protección por violencia machista.

"Esta cooperación y coordinación entre efectivos es fundamental para lograr una mayor eficacia en la seguridad y respuesta a las víctimas", ha dicho Beltrán.

De esta manera, se refuerza y amplía los recursos específicos contra este tipo de violencia, que en lo que va de año ha matado ya a 38 mujeres en España.