Elisa Molina, directora de una agencia de viajes: "Hemos cancelado un vuelo a Marruecos, había miedo"

Marrakech es uno de los destinos más atractivos para viajar entre los zaragozanos. La antigua ciudad imperial del oeste de Marruecos viene siendo desde hace años un polo de atracción turístico, no solo por su exótica plaza del Yamaa el Fna, sino por su historia, cultura y arquitectura.

O, al menos, lo era hasta hace cosa de dos semanas.

La crisis migratoria de Ceuta ha provocado que los acuerdos turísticos y promociones entre las agencias de viajes españolas y marroquíes se queden en 'stand-by'.

Más que nada por el rechazo de los propios clientes tras la invasión de la ciudad autónoma el pasado 30 de agosto.

Y no solo no se viaja a Marruecos, en un informe elaborado por la Cámara de Comercio de la Ciudad Autónoma se alertaba de que el 90% de los viajes a Ceuta también se han cancelado.

Elisa Molina, directora de la agencia de viajes Mundo Actur en Zaragoza, tuvo que enfrentarse a esta situación hace unos días.

Cuenta que, tras organizar un viaje a Marruecos para el mes de diciembre, se ha visto obligada a cancelar todos los planes.

En el iban a participar hasta 15 personas. "Todas ellas mujeres de entre 55 y 70 años", detalla.

"Tenían miedo de ir"

"Muchas me llamaron preocupadas por la situación política. Estaban nerviosas y tenían miedo de ir, aunque el recorrido que íbamos a hacer por el país no se acercaba a la zona de conflicto como tal", explica Molina.

Asegura que se trata de una situación y un comportamiento de los clientes "muy normal". "Al final, cuando uno tiene que preparar todo bajo circunstancias como esta da cierto rechazo. Aunque es verdad que cuando estás ahí ya se te olvida todo, porque viajamos para desconectar", señala la directora de la agencia.

Por el momento, no está previsto ningún viaje más a Marruecos. "Este era el único que estábamos organizando", confirma Molina, que descarta la posibilidad de que haya demanda turística hacia este país desde Zaragoza, al menos hasta que el conflicto se calme.

No es la única agencia que ha notado el rechazo de los ciudadanos con este destino. Desde el sector aseguran que la demanda "está un poco parada" y confirman que se debe a la "tensión" por la crisis de Ceuta.

El 20-S

"Estamos ahora todos esperando a ver qué pasa el día 20 de septiembre. Hay muchas noticias y todo es muy contradictorio, además hay mucho rechazo", explican a este diario.

Y es que una nueva oleada de mensajes en las redes sociales marroquíes ha encendido las alarmas de nuevo en España. Decenas de cuentas están reclamando la "liberación" de Ceuta y Melilla a través de lo que se ha denominado como la "marcha de la ira". La fecha marcada en el calendario es el 20-S.

Este movimiento se está interpretando de diferentes maneras. Bien como un llamamiento para cargar contra la embajada española, o como una señal de nuevos desplazamientos hacia la frontera de la Ciudad Autónoma.

"Con esta situación es difícil que alguien quiera viajar a un país en conflicto, más aún si en la polémica está implicado el suyo", concluyen.