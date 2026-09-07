Javier (19), estudiante de Magisterio en Zaragoza: "Volver a clase da siempre pereza, pero este año estoy motivado"

Después de un intenso verano, la Universidad de Zaragoza ha vuelto a abrir este lunes, 7 de septiembre, sus puertas a los miles de estudiantes que se enfrentan a un nuevo curso.

Algunos pisan el campus por primera vez, con nervios e ilusión ante una etapa desconocida. Otros, como Javier Lahoz, joven de 19 años, ya tienen algo más de experiencia y saben de sobra lo que es la 'vuelta al cole'.

"Siempre da pereza, a la vez que respeto, empezar las clases. Aunque bueno, como es mi segundo año en Magisterio estoy menos nervioso y, también, más motivado porque en el segundo cuatri empezaré las prácticas", cuenta, frente a la que será su facultad, por lo menos, tres años más.

Dice que, en su caso, la carrera que escogió ha resultado ser la elección correcta. "El primer año me gustó mucho, no me imagino este año. Tengo ganas", ha asegurado con una sonrisa.

A las puertas del edificio se ha reencontrado con todos sus amigos y, tras muchos abrazos y besos en ambas mejillas, han marchado en tropa a su primera clase que ha comenzado, sin falta, a las 9:00 horas.

Nuevos alumnos

A la misma hora ha tenido lugar la primera toma de contacto de los alumnos de primer curso en la facultad de Educación. En el Aula Magna se han reunido cientos de alumnos para la sesión de bienvenida, donde se les ha informado ya sobre la normativa de exámenes, prácticas, programas de movilidad nacional e internacional, horarios de las bibliotecas y actividades culturales.

Este lunes será el final de estas jornadas de acogida dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso, que comenzaron el pasado miércoles 2 de septiembre. Se trata de unas sesiones en las que, además de información sobre las clases, se enseña a los estudiantes los distintos servicios que tienen a su disposición, como el de Actividades Deportivas, el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM), la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) y el Gabinete Psicosocial, entre otros.

Al final de la jornada, en varias facultades se realiza una visita a las instalaciones.

Universidad San Jorge

Por su parte, los alumnos de la Universidad San Jorge comenzarán las clases mañana martes, 8 de septiembre.

El curso 2026-2027 cuenta con más de 1.300 estudiantes de nuevo ingreso.

Además, este año hay una importante novedad en su campus de Villanueva de Gállego: la apertura del edificio Innova, el octavo de la Universidad, destinado a ampliar los espacios de simulación avanzada y tecnologías inmersivas.

Este curso académico la Universidad recibirá a más de 900 nuevos alumnos de grado, más de 130 que estudiarán un máster universitario, cerca de 80 que cursarán un título propio y casi 200 que comenzarán un título en USJ Sénior. De esta manera, la Universidad San Jorge supera este curso los 4.100 estudiantes.