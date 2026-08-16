Jesús Marcen, ganadero: "Agosto es un mes de mucho trabajo y complicado de organizar con más de 30 festejos taurinos"

Agosto es el mes por antonomasia de las fiestas populares de los pueblos. Desde que se da el pistoletazo de salida de este mes, los días festivos se van acumulando de municipio en municipio.

Entre todos ellos, hay una semana de especial interés que es la del 15 de agosto donde más pueblos concentran sus fiestas patronales.

Ante este aluvión de días grandes, la tradición marca celebrar festejos taurinos. En la comunidad es una de las actividades que sigue muy viva y ahora más que nunca.

A lo largo del año, en Aragón se llegan a celebrar más de 3.000 festejos, muchos de ellos concentrados en los meses de verano.

Las ganaderías viven así días de alto nivel de trabajo para poder llegar a todos los puntos que esperan poder disfrutar de una buena jornada.

Hermanos Marcen es una consagrada ganadería de reses bravas de Villanueva de Gállego que los pueblos se rifan "porque los animales dan el juego esperado".

En estas fechas viven su pico de trabajo: "En el mes de agosto tenemos más de 30 festejos por diferentes puntos", explica Jesús Marcen, ganadero y propietario de esta.

Esta ganadería no solo concentra sus salidas en Aragón sino que también tiene un flujo de trabajo en Cataluña u otras comunidades por lo que la organización es clave.

"Estamos preparándonos porque nos coincide en varios sitios y nos tenemos que organizar lo mejor posible", incide.

Así, preparan su ganado para festejos en la calle en los tradicionales encierros como también en la plaza para suelta de vaquillas o concursos de recortadores y roscaderos, entre otros.

"Para cada uno hay que elegir una distinta", explica. Además para dar descanso a los animales y preparar los mejores festejos "nunca repetimos animales".

Tras tantos años en el oficio, Marcen tiene pueblos a los que no puede faltar como San Mateo de Gállego o Pinseque "que son fijos".

Sin embargo, agosto no es el único mes de trabajo, sino que ya llegan a este mes tras muchos días rodando en la carretera y yendo de pueblo en pueblo.

"En abril es cuando empezamos desde San Jorge e incluso hay veces que en enero ya comenzamos a tener", señala. Si bien agosto es el tiempo que más concentra festejos, septiembre le sigue a la zaga: "La primera quincena es muy fuerte, casi incluso más que agosto".

Y es que los festejos taurinos "gozan de muy buena salud" ya que son cada vez más los que siguen con la tradición: "Los jóvenes cada vez tienen más interés para verlo y para salir la calle les llama mucho la atención y participan más".