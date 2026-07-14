El fuerte viento complica la extinción del incendio del Matarraña: los desalojados no pueden volver aún a sus casas

El viento ha complicado esta tarde la extinción del incendio del Matarraña. Las fortísimas rachas registradas este martes han reavivado rescoldos en diferentes puntos del perímetro y, por seguridad, se ha decidido que los vecinos desalojados no vuelvan aún a sus casas.

“Nuestra prioridad es preservar las vidas humanas, no vamos a jugar con ellas”, subrayaba el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al término del Cecop.

Quienes sí han podido volver han sido los responsables de La Torre del Visco, ya que el incendio estaba ya “muy lejos”. Respecto al otro hotel evacuado, se ha dado permiso para regresar acompañados de la Guardia Civil para terminar las obras que tenían en marcha, pero siempre en contacto con el Puesto de Mando Avanzado.

Aragón se mantiene en situación operativa 1 nivel 1. Con la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya desmovilizada, las esperanzas están puestas en esta próxima noche.

El consejero no ha ocultado que este martes ha habido momentos puntuales “complicados” por un viento del sur “muy cálido y con mucha temperatura” que se lo ha puesto verdaderamente difícil al operativo de extinción.

En las próximas horas, ese viento irá de bajada y la humedad subirá, lo que permitirá trabajar de manera “muy intensa” para poder dar el incendio por finalizado.

Las brigadas autonómicas van a contar con el apoyo de los drones nocturnos de la Guardia Civil, que permitirán saber exactamente dónde están los puntos calientes. También se sigue contando con Protección Civil, diputaciones, alcaldes y agricultores. “Esperamos que, si nada se tuerce, la situación sea ya mañana mucho mejor”, contaba Bermúdez de Castro.

Lo que más preocupa sigue siendo el flanco derecho y la cabecera; la parte norte. Se trata de zonas muy escarpadas, de mucho bosque y difícil acceso. No obstante, el fuego no ha cruzado el “famoso riachuelo” que tanto ha preocupado al Gobierno aragonés en las últimas horas.

De cara a mañana, el principal temor vuelven a ser las altas temperaturas, que pondrán a la ribera del Ebro de nuevo en alerta roja con hasta 42 grados de máxima en Zaragoza. “Hay que intentar evitar salir en la medida de lo posible en las horas centrales del día, llevar ropa adecuada y, sobre todo, hidratarse muchísimo y mantener hidratados a niños y personas mayores”, recordaba el titular de Interior.