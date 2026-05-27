Vox ficha a la funcionaria Marta Isabel Tejero López como nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

La vicepresidenta Mar Vaquero, este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. E. E.

Aragón ya tiene nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Marta Isabel Tejero sustituirá, por motivo de jubilación, a Ángel Val, tal y como han aprobado PP y Vox este miércoles en Consejo de Gobierno.

Tejero, ha destacado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, es funcionaria de la comunidad autónoma y ha ejercido hasta ahora como jefa de servicio del IASS, por lo que "es conocedora del funcionamiento del día a día de los problemas y los programas que se atienden y se ponen en marcha".

Los socios siguen completando la estructura del Ejecutivo a fuego lento. Esta vez, con únicamente tres ceses y otros tantos nombramientos.

Entre los primeros destaca el de la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea. Ahora, ese cargo lo ocupará David Sainz.

En el Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, el cambio se centra en el cese del delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, Javier Bertoz.

En este caso, el puesto ha ido a parar a José Luis Moret.

Uno de los nombres propios que siguen siendo una incógnita es el del desregulador; el director general de Desregulación. Preguntada a este respecto, Vaquero ha recordado que el nombramiento corresponde a Alejandro Nolasco y que se tomará "el tiempo que estime oportuno".

La también titular de Presidencia ha querido restar importancia a que el organigrama de la DGA siga incompleto.

"Se va haciendo una renovación ordenada, no hay prisa. Hay que hacer nombramientos que sean idóneos y dar el tiempo que corresponde para hacer el traspaso y que haya continuidad. No hay necesidad de ceses fulminantes", decía.

Otros acuerdos

El Gobierno también ha aprobado la concesión de las Placas al Mérito de Protección Civil, repartidas en cinco categorías.

En la de voluntariado han sido distinguidas tres agrupaciones por su intervención en emergencias registradas el año pasado: Campo de Belchite, Ribera Bajo Huerva y Sobrarbe.

Además, se distingue a dos referentes del sistema de emergencias en la categoría de entidad o grupo operativo: al Grupo de Intervención Social en Grandes Emergencias y Catástrofes y al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Zaragoza, que cumple 50 años.

Joseph Bonson, en la categoría de trayectoria, y José Manuel Arredondo, por su trabajo al frente del Instituto de Medicina Legal, serán otros de los galardonados.

Lo mismo ocurrirá con la Asociación VOST Spain en la categoría medio de comunicación y con Andrés Denis, Sergio y Alejandro Abad en la de hecho relevante.

El primero rescató a un conductor en una situación de riesgo extrema, mientras que Sergio y Alejandro Abad lograron poner a salvo a una menor atrapada en un incendio en Plou (Teruel).

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