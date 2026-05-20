Una gran marea verde inunda el centro de Zaragoza por la escuela pública: "La pública no es tu monopoly"

Miradas orgullosas y puño al aire entre los manifestantes al ver la gran agrupación de personas que se han unido por la defensa de la escuela pública.

El centro de Zaragoza se ha visto inundado por una gran marea verde que está decidida a que "nadie nos va a parar".

Esta segunda manifestación del día ha llegado a congregar a miles de personas en carritos, a pie e incluso en bici.

Desde San Juan de Mozarrifar llegaban del CEIP Andrés Olivar que llegan con reivindicaciones propias: "Los recortes que están habiendo, hemos tenido un problema de escolarización en el barrio".

"Somos un barrio rural, y el colegio más cercano estaba a más de 5 kilómetros es un colegio concertado. La administración actual ha decidido agrupar las dos vías que teníamos en una y eso ha dejado cuatro peques fuera de la escolarización del barrio", denuncia Esther, presidenta de AFA.

Así reclama que "una familia vulnerable no tiene coche y se está buscando la vida para poder llevar a su hijo a la escuela".

Jorge Muñoz que baldea una pancarta bajo el título "la pública no es tu Monopoly" viene en calidad de profesor y padre y denuncia las carencias de recursos.

“En el centro de mis hijos, el CIP Soledad Puertas de Valdespartera les falta un edificio de secundaria”, señala. Por lo que ve que “todo son promesas que se van alargando y no se cumplen”.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.