Azcón critica la "degradación" del PSOE tras la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra y Chueca pide elecciones

La imputación del expresidente del Gobierno por el caso Plus Ultra ha provocado una cascada de reacciones en Aragón.

El presidente y líder del PP en la Comunidad, Jorge Azcón, ha recurrido a sus redes sociales para exigir explicaciones.

"La imputación por blanqueo de capitales de Zapatero, expresidente del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez, es de una gravedad extrema. La degradación del PSOE no tiene límites", ha escrito en X (antes Twitter).

En esta línea, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que "España no se merece esto".

"La mujer del presidente, su hermano, su entorno de confianza del PSOE y hoy se suma Zapatero, primer expresidente de nuestra democracia que es imputado por corrupción", recordaba.

Por ello, cree que "Pedro Sánchez está en la obligación de convocar elecciones por higiene democrática".

El propio Partido Popular ha convocado a los medios en las Cortes de Aragón para sumarse a la petición de elecciones generales.

"La estupefacción por lo que está ocurriendo en el PSOE parece no tener límites", afirmaba su portavoz, Ana Marín.

“No es un socialista cualquiera, es expresidente del Gobierno de España y cabeza de cartel en la defensa del sanchismo. Es referente del PSOE nacional y del aragonés”, ha incidido la diputada, señalando que fue “la estrella invitada al congreso de Pilar Alegría, quien ha mostrado siempre una estrecha relación con él”.

Por el momento, la secretaria general del PSOE-Aragón no se ha manifestado a este respecto. Tampoco lo han hecho ninguno de los representantes del núcleo duro de su Ejecutiva.

Esto no ha pasado desapercibido en el PP. La propia Marín ha instado a los cargos del PSOE a alzar la voz. "Deben exigir a su partido el fin de todas estas tramas de corrupción y la asunción de responsabilidades”, les ha dicho.