Jorge Pueyo (CHA) no aplaude el recuerdo de Azcón a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Andalucía

Instante de los aplausos de las Cortes de Aragón en recuerdo a los guardias civiles fallecidos en Andalucía Cortes de Aragón

El recuerdo a los dos guardias civiles fallecidos en Andalucía, uno de ellos nacido en Teruel, ha protagonizado el comienzo del primer Pleno ordinario en las Cortes de Aragón.

Ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien, en el arranque de su intervención, ha querido tener un recuerdo y expresar el pésame a las familias, amigos y compañeros de los dos agentes que perdieron su vida en acto de servicio.

En ese momento, prácticamente todo el hemiciclo ha aplaudido durante casi un minuto, poniéndose en pie los diputados de PP y Vox.

Sin embargo, el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, exdiputado de Sumar en el Congreso y acusado de antisistema por el presidente Azcón durante el debate de investidura, no ha aplaudido ese homenaje de la Cámara aragonesa.

Mientras el resto de los diputados aplaudían, Pueyo estaba hablando con su compañera de Chunta y portavoz adjunta de la formación, Verónica Villagrasa, que se ha sumado después a los aplausos. Sí lo han hecho los otros cuatro diputados aragonesistas, en la fila de detrás.

Pueyo, en su primera sesión ordinaria, también ha tratado de dejarse notar, echando en cara en dos ocasiones a la presidenta de las Cortes, María Navarro, su gestión de los tiempos de la sesión.

Más adelante, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se ha sumado al recuerdo y a las condolencias por el fallecimiento de estos dos guardias civiles.

Dos enganchones con la presidenta de la Cámara

Posteriormente, Pueyo ha tenido hasta dos enganchones con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, al pedir la palabra por alusiones o inexactitudes durante los turnos del resto de portavoces.

La primera ocasión ha sido tras unas palabras de la popular Ana Marín, que le ha echado en cara que emerja como defensor de la educación pública después de estudiar en una universidad privada. La segunda, después de que el presidente Jorge Azcón criticara que le llamara "fascista", algo que Pueyo niega.

En ambos casos, Navarro ha negado la palabra, asegurando que no había habido ni falta de decoro ni inexactitudes. La respuesta de Pueyo ha sido clara: "va a hacer buena a la de Vox", ha insinuado.

Reproche de Azcón

El propio Azcón, en su segunda intervención, le ha afeado su actitud, llamándole primero "maleducado" y reclamándole que pida disculpas por tildar de "chiringuitos" a la educación concertada.

"El primer día nos llamó fascistas y el segundo, chulos. Usted no es un antisistema, es un maleducado. ¿A qué viene a esta cámara, a insultar? ¿Nos va a llamar fascistas, chulos, y nos va a seguir insultando más días? ¿Puede usar argumentos que no sean insultos? Agradecería que venga aquí a razonar y exponer sus argumentos, pero me preocupa que venga aquí a insultarnos", ha añadido Azcón.