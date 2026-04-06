Samper (Forestalia) exculpa a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado: "Conmigo no ha hecho ningún negocio"

En su primera intervención pública tras el estallido del ‘caso Forestalia’, Fernando Samper ha eludido hablar de Eugenio Domínguez y su relación con el Ministerio para la Transición Ecológica en las presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de renovables.

Bajo el mantra de que no quería contestar a “nada de lo que esté bajo secreto”, Samper ha eludido responder a las preguntas sobre su relación con Eugenio Domínguez o sobre el posible pago a través de participaciones.

“Sin haber declarado ante el juez, no me corresponde hablar de algo de lo que tengo ganas y que haré cuando corresponda. Por respeto a la división de poderes, respondo primero ante el juez”, ha afirmado en su comparecencia en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado.

El dueño de Forestalia ha acudido a la comisión del caso Koldo, ya que la investigación de la UCO detectó una posible mordida de 200.000 euros tras la concesión de una ayuda de 17 millones a una filial de Forestalia, algo que ha negado. "No me han dado 17 millones de euros, era un préstamo", ha dicho Samper.

Como contraprestación por esa ayuda, los investigadores ven indicios de que se habría pactado el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok, compuesto por la exmilitante socialista Leire Díez, Antxón Alonso (empresario y socio de Santos Cerdán) y Vicente Fernández Guerrero (expresidente de la SEPI).

Durante su intervención en el Senado, Samper ha reconocido haber estado reunido con miembros del PNV, PSE y Bildu junto a Antxón Alonso. El objetivo, ha dicho, de esos encuentros era presentarle y explicarle un proyecto de líneas eléctricas.

“Conozco al señor Antxón Alonso, pero no lo utilicé. Igual que estuve en Pamplona, estuve en el País Vasco explicando mi proyecto”, ha afirmado.

Además, Samper también ha confirmado que se reunió una vez con Santos Cerdán, pero ha negado completamente haber realizado negocios con el exsecretario de Organización del PSOE.

“Santos Cerdán no tuvo absolutamente nada que ver. Le conozco. Estuve en una reunión con Santos Cerdán a través de Antxón Alonso. Conmigo Santos Cerdán no ha hecho ningún negocio. Servinabar no ha hecho ninguna relación con nosotros”, ha añadido.

La insistencia de los senadores sobre su relación con Santos Cerdán y Servinabar ha provocado algunos momentos de tensión en Fernando Samper. “Con Servinabar no hemos hecho nada. Al señor Koldo no lo conozco, no he estado nunca con él ni con Ábalos”, ha afirmado, diciendo que tampoco tuvo contactos con Leire Díez.