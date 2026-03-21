Una mini ciudad dentro de Zaragoza: así es el modelo único en España que busca "crear un hogar" para mayores

Así se levanta uno de los edificios del complejo El Buen Pastor en Zaragoza E. E.

Una "mini ciudad" hecha a medida para personas mayores. Esto es en lo que busca convertirse el complejo residencial El Buen Pastor en el barrio de Valdefierro. El avance de este gran proyecto urbanístico cierra una cicatriz urbana de Zaragoza desde que a principios de siglo se cerrara el centro de menores ubicado en este espacio.

Ahora en marzo, las obras a cargo de OHL ya dejan vislumbrar el gran conglomerado con tres grandes edificios que se convertirán en un oasis para las personas de mayor edad.

El proyecto heredado del antiguo ejecutivo de Javier Lambán avanza "en tiempo" desde que se comenzaron las obras el 8 de mayo de 2024 y se espera que esté lista toda la edificación a finales de verano de 2026.

La gran expansión de la parcela, de 43.972 metros cuadrados, albergará una gran oferta de servicios para personas de mayor edad con 93 plazas en la residencia, 40 en el centro de día y 49 viviendas.

"Este proyecto es mucho más que un alojamiento. Es un proyecto alineado para crear entornos para el cuidado de las personas", explica Isabel Doñate, trabajadora social del departamento de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón.

Se trata de un modelo único en España promovido por la iniciativa pública y que toma la referencia de los países europeos que ya desarrollan este tipo de modalidad enfocada a personas de avanzada edad con una atención individualizada.

El objetivo no es otro que "crear un hogar" con la personalización de los entornos para mantener un envejecimiento activo.

Los principios de este proyecto se centran en la atención integral centrada en la persona con lo que buscan la promoción y garantía de derechos, valores éticos prestando un trato digno, calidad de vida, proyecto vital, autodeterminación, autonomía, personalización e individualización, integración y participación en la vida comunitaria.

De esta forma, la visión, como bien detalla Doñate, es la atención a personas con dependencia, pero también a aquellas que tengan barreras arquitectónicas en sus viviendas o sufran de soledad no deseada.

Con este objetivo en mente, la amplitud del espacio permite dar vida a una "mini ciudad o barrio" al crear calles, plazas, espacios comunitarios, zonas de juego y ejercicio. Se trata de un "diseño de ciudad amigable con el mayor", en el que se cierra la circulación para los vehículos, todo peatonal.

Además está pensado que haya zonas de descanso, vegetación, espacio de ejercicio de calistenia y adaptado, carril bici e, incluso, zona de juego infantil para "desarrollar actividades intergeneracionales y se pueda abrir al uso comunitario de la ciudad".

Una reivindicación de años, hecha realidad

Este complejo ha sido una de las reivindicaciones vecinales que ha acompañado al barrio de Valdefierro durante años. Tras el cierre de reformatorio que se alzaba en el terreno, los vecinos quisieron darle una segunda vida.

Finalmente, este proyecto vio la luz, pero no sin antes varios contratiempos en el camino, ya que la licitación de adjudicación de obra quedó desierta y ha habido varios cambios en el proyecto.

Según recuerda el arquitecto del departamento de Bienestar y Familia, Emilio Faci, el edificio antes presente se demolió en el año 2022 ya que "se trataba de un edificio de los años 50, inviable su remodelación por sus características arquitectónicas y estaba vandalizado".

Así, los retrasos en la adjudicación del contrato de licitación hicieron que el inicio de la obra no fuera hasta el 8 de mayo de 2024. Desde entonces, Faci reitera que las obras van "dentro del programa de ejecución" establecido.

De esta forma, a finales de verano ya estará completamente acabado y se dará paso a la equipación y decisión de la fórmula de gestión. Al tratarse de contratos que tienen que sacarse a licitación pública, los responsables desestiman poder dar un plazo en el que esté ya listo para comenzar a funcionar.