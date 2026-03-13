EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, presente en la gala de las Top 100 Mujeres Líderes de Magas en el Teatro Real de Madrid

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha estado presente este viernes 13 de marzo en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', organizada por Magas de EL ESPAÑOL en el Teatro Real de Madrid y retransmitida por Atresmedia y Atresplayer.

El evento, conducido por la periodista Helena Resano, ha reunido a un millar de personas y ha desvelado el Top 100 de esta XIII edición, que distingue a mujeres referentes en ámbitos como la empresa, la función pública, la cultura, la investigación o el deporte.

La delegación aragonesa ha contado con la presencia institucional de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la jefa de Prensa de Alcaldía, Celia Soria.

También han asistido, entre otras representantes de la comunidad, la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza, Carmen Marta; y, por parte del sector empresarial y financiero, directivas de Ballesol como Raquel Rodríguez, directora general de Operaciones, y Sonia Martínez, directora de Ballesol Puerta del Carmen, así como María Pilar Espés, directora del centro Wealth Management CaixaBank Aragón.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha estado representado por Susana Cano, responsable de Relaciones Institucionales y directora comercial, y por Carmen Cano, directora de ZARAGON by EL ESPAÑOL, consolidando el papel del diario como altavoz del liderazgo femenino y del talento aragonés en un foro de referencia nacional.

Además, la gala ha estado encabezada por su director y presidente ejecutivo, Pedro J. Ramírez, y su vicepresidenta ejecutiva, Cruz Sánchez de Lara, así como con destacadas figuras de la política, la cultura y los medios de comunicación.

Sobre la gala

La gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' es la gran cita anual impulsada por Magas de EL ESPAÑOL para reconocer el talento y la trayectoria de mujeres referentes en todos los ámbitos profesionales. A través de distintas categorías —que abarcan desde la empresa y la investigación hasta la cultura, el deporte o la función pública—, el ranking pone en valor proyectos transformadores y liderazgos que marcan la agenda social y económica en España.​

En esta XIII edición, el encuentro vuelve al Teatro Real como un foro de prestigio en el que se dan la mano instituciones, empresas, mundo académico y tercer sector. Además de la entrega de reconocimientos, la gala se ha consolidado como un espacio de networking y visibilidad mediática, con retransmisión en directo y actuaciones musicales, que contribuye a proyectar el liderazgo femenino ante una audiencia nacional e internacional.