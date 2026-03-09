Las incontables borrascas dan paso a la campaña de riego: "En otoño había preocupación y ahora los embalses están llenos"

Tras un invierno dominado por un desfile incesante de borrascas, que han empapado la tierra y devuelto el pulso a los embalses, Aragón se prepara para abrir una nueva campaña de riego.

Los agricultores encaran la temporada con sensaciones mixtas: gratitud por las reservas acumuladas tras las lluvias, pero también cautela ante la incertidumbre de un año en el que el cielo ha marcado, más que nunca, el ritmo del campo.

Será este lunes cuando se abran los aspersores y los agricultores puedan comenzar a regar sus explotaciones, si bien, para no perder la costumbre, las lluvias del último fin de semana pueden hacer que algunos opten por esperar unos días más.

Y es que los embalses están en una situación difícilmente mejorable. El paso de Francis, Gorretti, Harry y compañía ha hecho que hayan pasado de iniciar el año en un preocupante 57,4% a superar el 83%.

Una de las zonas con más regantes es el Alto Aragón, con 2.500 kilómetros cuadrados en Zaragoza y Huesca y unas 10.000 familias. Ahí se observa la próxima campaña de riego con mucho más optimismo de la que había hace mes y medio.

“En otoño no hubo precipitaciones y estábamos preocupados porque los embalses estaban a unos niveles muy bajos, pero llegaron enero y febrero y los tenemos prácticamente llenos. Solo se ha guardado un colchón de seguridad por si hubiera un deshielo rápido de tanta nieve acumulada que hay”, cuenta José Antonio Pradas, presidente de la comunidad de regantes del Alto Aragón.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la campaña de riego se extiende desde este lunes 9 de marzo hasta prácticamente el Pilar, por lo que una sucesión de olas de calor en la primavera y el verano podría complicar los últimos meses.

“De no haber nada extraño, la campaña debería desarrollarse con total normalidad, sin restricciones de ninguna limitación. Los embalses están a una media del 85% y todavía hay mucha nieve en cabeceras. Esperamos que la meteorología nos ayude y, como dicen en el Pirineo, los mayencos se prolonguen hasta junio o julio, como el año pasado”, añade Pradas.

En esta zona se cultiva principalmente el cereal de invierno, aunque en los últimos años está habiendo mucho guisante y maíz, más forrajes como la alfalfa, que suele tardar mucho más tiempo en crecer y dar sus frutos.

Con todas estas borrascas, los regantes echan en falta más infraestructuras para mantener ese agua, como el embalse de Almudévar, cuyas obras se finalizaron en 2024, pero no se puede cargar porque la conexión eléctrica no estará lista hasta, como mínimo, 2028.

“A final de febrero, llevábamos vertidos en el río Gállego 116 hectómetros cúbicos. Tenemos todo prácticamente lleno y hay más de 200 hectómetros de nieve en cabeceras, y se está vertiendo agua que nos vendría muy bien si tuviéramos el suministro eléctrico en Almudévar. Sería lamentable que, cuando tuviéramos el suministro, no hubiera agua”, ha subrayado el presidente de la comunidad de regantes.

No en vano, en apenas dos meses, Mediano ha pasado de 226 hectómetros cúbicos a 362, un 83% de su capacidad, mientras que El Grado ha tenido que desembalsar y se encuentra al 90%, con 357 hectómetros cúbicos. Incluso, en la cuenca del Gállego ha sido necesario verter agua, con La Sotonera al 92%.

Temor a la subida de precios por la guerra de Irán

Paralelamente, los regantes no solo miran esta vez al cielo, sino que observan con detenimiento lo que está aconteciendo en Oriente Próximo, con fuerte temor a que vuelva a producirse una escalada en los precios de la energía y los combustibles.

“Preocupa, y mucho. Cualquier variante que tengamos en la geopolítica tiene una influencia total, con un alza desbocada en los carburantes. El gas ha subido un 50% y tiene una repercusión en la fabricación de fertilizantes, que emplea un porcentaje elevadísimo de gas. Esto crea una incertidumbre que no es buena para el mercado”, subraya Pradas.