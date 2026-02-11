Vox pone en el punto de mira las consejerías de Bienestar Social, Medio Ambiente e Interior para el próximo Gobierno de Aragón

Vox ha puesto en el punto de mira las consejerías de Interior, Bienestar Social y Medio Ambiente de cara a la decisiva negociación con el PP en Aragón. Son las que les permitirían sacar adelante los ejes de su programa electoral y las que, si nada cambia, exigirán a Jorge Azcón en la mesa de negociación.

Y no solo eso. También aspiran a retener la presidencia de las Cortes de Aragón, aunque estaría por ver si con Marta Fernández al frente o con otro rostro del partido.

El propio portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, avanzaba este lunes que reclamarían consejerías "con estructura y presupuesto" para "solucionar los problemas reales de España". ¿Pero a qué departamentos se estaba refiriendo?

En el fallido Gobierno PP-Vox de 2023, los de Abascal ostentaron una consejería con rango de vicepresidencia -Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia-, llevaron las riendas de Agricultura, Ganadería y Alimentación y se hicieron con la presidencia de las Cortes de Aragón.

Entonces eran siete diputados por lo que, siguiendo esa misma regla de tres, no sería de extrañar que ahora, con 14, reclamen al menos cuatro.

Anticipándose al resultado electoral, el presidente en funciones, Jorge Azcón, avanzó el fichaje de Eva Valle, ex asesora de Mariano Rajoy, como consejera de Economía, puesto que, de momento, sigue desempeñando Mar Vaquero.

La importancia de esta consejería no es, ni mucho menos, menor. El pasado mandato, el PP atrajo 90.000 millones de euros de inversión, una política que quiere seguir explotando esta legislatura para consolidar Aragón como el 'hub' tecnológico del sur de Europa.

Esto explicaría que el presidente quisiera 'blindarla' antes, incluso, de conocer el resultado.

¿Qué opciones tiene entonces Alejandro Nolasco? Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los de Abascal exigirán responsabilidades en aquellas consejerías que mejor les permitan aplicar sus líneas programáticas.

La limpieza de cauces y el encauzamiento de tramos urbanos de los ríos es uno de esos ejes estratégicos, de ahí que piensen tanto en la Consejería de Interior -de la que depende el 112- como en la de Medio Ambiente.

Estos últimos años, Interior ha estado liderado por Roberto Bermúdez de Castro, uno de los consejeros más críticos con Vox, como pudo verse en la ronda de contactos que mantuvieron él mismo y Jorge Azcón con el resto de partidos de las Cortes para 'salvar' el presupuesto de 2026 y evitar la convocatoria electoral.

Pero si un departamento ha centrado la atención (y las críticas) de Vox ha sido el de Bienestar Social y Familia, del que dependen las políticas de inmigración.

Durante meses, Nolasco ha cargado contra la consejera Carmen Susín por la acogida de menores migrantes. Tanto es así que llegó a plantarse en uno de los hoteles que los alojan en Zaragoza capital para exigir "billete de vuelta" a los ilegales.

Pero desde la DGA, el mensaje ha sido siempre el mismo: no se hará nada que vaya en contra de la ley.

Esa será una de las líneas rojas de Jorge Azcón en la futura negociación. Pocas horas después de conocerse el resultado electoral, el líder conservador volvía a apelar al "mínimo común" para llegar a un acuerdo con Vox, pero con 14 diputados, los de Nolasco aspiran a mucho más.

Vox también pretende, desde sus orígenes, dejar a cero las subvenciones a oenegés y sindicatos, una aspiración a la que podría acercarse de tomar las riendas de Bienestar Social.

Que también se hayan fijado en Medio Ambiente, área que ahora lidera el popular Manuel Blasco, no solo tiene que ver con los cauces. De este Departamento depende, también, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), clave para la concesión de los proyectos de renovables.

En su programa, la formación apostaba por una moratoria para los macroproyectos situados en zonas saturadas.

Vox tampoco vería con malos ojos recuperar el Departamento de Agricultura, que le daría un altavoz para mostrar su rechazo al Mercosur y al Pacto Verde Europeo. Ha de tenerse en cuenta, además, el peso y la importancia que tiene el sector primario para el partido como caladero de votos.

Aunque la pasada legislatura recurrieron a Ángel Samper como independiente, varios de los diputados de Vox que entrarán esta legislatura a las Cortes tienen un perfil que podría casar con esta responsabilidad. Entre ellos destaca Luis Biendicho, secretario general técnico del propio Samper durante el breve Gobierno con el PP.

Sin conversaciones por ahora

Con todo, una cosa son las aspiraciones y las posiciones de máximos que llevará cada partido a la mesa de negociación y otra, lo que finalmente se acuerde.

Que el PP vaya a ceder las riendas del Inaga parece poco probable. De hecho, los populares ya maniobraron para que el Instituto quedase fuera de las áreas controladas por Vox en 2023. También está por ver que Azcón vaya a renunciar a un área clave como Bienestar Social, aunque en el partido asumen que, con los 26 escaños obtenidos el 8-F, habrá que hacer cesiones y dejarse pelos en la gatera.

La pregunta es hasta qué punto tensarán la cuerda unos y otros y jugarán tanto con las elecciones de Castilla y León como con la amenaza de la repetición electoral en Aragón, que podría dar alas a los de Abascal y castigar a los de Feijóo.

Desde Vox insisten en que el PP, que es quien ha ganado las elecciones, es el que debe descolgar el teléfono e iniciar las conversaciones para formar el futuro Gobierno de Aragón.

Por el momento, las negociaciones no han comenzado, según confirmó su secretario general, Ignacio Garriga, aunque no tardarán en hacerlo. El reloj ha empezado a correr y el 3 de marzo tendrá que despejarse la primera incógnita: quién presidirá el Parlamento aragonés.

En Extremadura, el PP amarró la presidencia de la Asamblea, y nada a estas alturas hace pensar en que se esté más cerca del acuerdo. Este martes, Vox confirmaba que dará un "no rotundo" a María Guardiola, que irá igualmente a la investidura al considerar que los de Abascal piden un PP "travestido".

Allí, Vox ha puesto como líneas rojas la derogación de la ley LGTBI y una revisión profunda de las políticas de inmigración. Garriga desvinculaba la situación de Extremadura y la de Aragón, pero está por ver cómo se mueve el tablero.

Especialmente teniendo en cuenta que, aunque Azcón dijo que las decisiones de lo que pase en Aragón se tomarán en Aragón, todo apunta a que la partida se jugará más en el plano nacional que en clave autonómica.