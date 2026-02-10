Hamza, víctima de desahucio en Torrero (Zaragoza): "Ha sido una mañana muy difícil, necesitamos una solución"

La mañana de este martes no ha podido ser más difícil para Hamza y su familia. Pese al fuerte apoyo vecinal, han terminado siendo desahuciados del piso en el que vivían en la calle del Hogar Cristiano en Torrero (Zaragoza).

"Pensaba que no nos iban a hacer salir, pero al final, nada", decía ayudado por un traductor.

Sus tres hijos, de entre 7 y 9 años, "no sabían nada" de esto. Para evitar que vieran estas escenas y "que no tuvieran miedo", Hamza decidió llevarlos este lunes con una conocida. "Están bien, han dormido con ella", confirmaba él mismo.

La familia ha intentado buscar una solución con la dueña hasta el último minuto, pero, según cuentan, no les han querido escuchar.

Esta no es, en todo caso, la primera vez que Hamza y los suyos se enfrentan a esta situación. De acuerdo con los vecinos, este sería el tercer intento de desahucio que sufre la familia.

El motivo es una deuda pendiente que, según 'El Periódico de Aragón', ascendía a 10.000 euros, siendo abonada por intermediarios (según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

Los primeros problemas empezaron hace ya un año. Hamza se habría comprometido a pagar 6 meses para que sus hijos terminaran al menos el curso. "Pero han dicho que no", resumía.

Las autoridades les han ofrecido un sitio en el albergue, pero la familia intentará buscar un piso por la zona. El motivo: los pequeños estudian y entrenan en Torrero, y desde el albergue tendrían "una hora de camino".

Así se ha vivido el desahucio

Los primeros avisos comenzaron a circular tras escucharse gritos en la zona. Varias madres se enteraron de lo ocurrido a través del chat de WhatsApp del colegio, movilizándose y acudiendo rápidamente al lugar.

El desahucio habría sido decretado por el juzgado debido a impagos. Sin embargo, según el director del colegio al que acuden los menores, Jorge Moliner, el padre de la familia, Hamza, habría estado pagando regularmente todas las cuotas del alquiler.

Según explica a este medio, "hay una propietaria que tenía el piso alquilado a través de un intermediario que era el que le cobraba a la familia y le daba el dinero a la casera", añadiendo que "este intermediario, por lo visto, dejó de dar ese dinero y a partir de ahí se ha ido acumulando la deuda".

Según explicó el director del Colegio Domingo Miral, la familia se encuentra en "una situación de vulnerabilidad total", sin una alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas.