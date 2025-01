Los próximos pasos en el PSOE-Aragón: ¿cuándo será proclamada Pilar Alegría como nueva secretaria general?

Un último trámite le queda a Pilar Alegría para ser refrendada como nueva secretaria general del PSOE de Aragón. Con la renuncia de Villagrasa, todo el proceso de renovación en el PSOE aragonés se acelerará al contar con una única candidatura, ya que el plazo de preinscripciones finaliza el lunes 27 a las 12.00, y no se espera ya que nadie ose interponerse en el camino de la ministra hacia el despacho de la sede socialista de Conde Aranda.

Así, la proclamación oficial de la ministra como nueva secretaria general llegaría ese mismo lunes 27, cuando finalice el plazo de presentación de candidaturas y el Comité de Ética respalde que está todo en orden. No obstante, desde el equipo de la ministra están pendientes de una consulta legal a Ferraz para saber si, al no haber más rivales, debe presentar igualmente los avales correspondientes, para lo que tendría de plazo hasta el 3 de enero.

En cualquier caso, sea un día antes o después, el calendario posterior previsto, con campaña electoral y Primarias, se suprime y directamente se dará paso al Congreso Regional de los días 15 y 16 de marzo. Ello, en cambio, no varía los planes de Alegría, que tiene la intención de seguir recorriendo el territorio y este fin de semana estará en varios puntos de Teruel, quizá ya con la mirada también en la renovación de los líderes provinciales.

Lo que no cambiará será el orden del día del Congreso, en el que se definirá desde la ponencia marco -la hoja de ruta política para los próximos años- y los estatutos hasta los integrantes de la Ejecutiva y el Comité Regional. Se espera que se abra con un discurso de despedida de Lambán y se cierre con la intervención de Alegría, además de la posible presencia de líderes nacionales como Pedro Sánchez.

Alegría ha registrado su candidatura alrededor de las 12.30 E. E.

Una vez se baje el telón de este proceso, se abrirá el de los órganos provinciales, que celebrarán sus respectivos congresos antes del verano. Será entonces cuando la renovación del PSOE aragonés dará un nuevo paso, comprobando si Juan Antonio Sánchez Quero (Zaragoza) y Mayte Pérez (Teruel), próximos a Lambán, o Fernando Sabés (Huesca), afín a Ferraz y Alegría, apuestan por la reelección o también dejan su lugar a una nueva etapa en el partido.

Tanto la propia ministra como su equipo no han querido avanzar nada al respecto de los órganos provinciales ni otros movimientos que pueda haber en el grupo parlamentario de las Cortes. “No me adelantéis tantas pantallas. Hoy hemos registrado esta candidatura. El plazo finaliza el lunes y esto tiene que ir poco a poco. El siguiente peldaño es el Congreso Regional”, ironizaba ante las preguntas de los medios de comunicación.

Por el momento, a Alegría la han acompañado distintos representantes socialistas del territorio, encabezando el equipo Jesús Morales, alcalde de Quinto (Zaragoza); María Ariño, alcaldesa de Mas de las Matas (Teruel); y Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe (Huesca). También han estado otros cargos, como la alcaldesa de Pedrola y miembro de la Ejecutiva federal, Manuela Berges; la diputada Carmen Dueso; la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera; o históricos como Florencio García Madrigal o Fernando Gimeno.