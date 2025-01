José Luis Lalmonda, lotero que ha repartido 1.250.000 euros con el Niño en Zaragoza: "Me siento como un Rey Mago"

El Niño ha sonreído a Zaragoza. El 66777, un número "raro" que ha agraciado con 250.000 euros por serie en hasta tres administraciones de la capital aragonesa: Pablo Neruda 17, avenida de Valencia 21 y Duquesa Villahermosa 3. Toda una alegría que hecho correr el champán en el barrio de Delicias.

Lotería Roma, la administración número 29 de la calle Duquesa Villahermosa, ha vuelto a hacer historia con la venta de un tercer premio en el Sorteo del Niño, uno de los más esperados de la Navidad. Eva del Almolda, dependiente gerente del establecimiento, asegura que la venta de este premio ha sido una gran alegría para todo el equipo, especialmente para su compañera Ana Belén Pérez, quien fue la encargada de entregar las cinco series ganadoras.

"Viene de familia", afirma Eva, quien, desde pequeña, ha estado ligada a Lotería Roma, un negocio que comenzó su padre y que ella misma continúa con entusiasmo. Con una larga tradición de repartir premios, especialmente en el Sorteo del Niño, Eva señala que este sorteo "es nuestro favorito". Aunque no dispone de los datos exactos, asegura que han sido varios los premios entregados a lo largo de los años en estas fechas tan especiales.

Este año, Lotería Roma ha recibido cinco series del número 66777, cada una de ellas premiada con 250.000 euros. En total, el establecimiento ha repartido un 1.250.000 euros en premios.

"La alegría es inmensa"

El premio ha sido entregado íntegramente por ventanilla, y uno de los afortunados ha sido un hombre que adquirió nada menos que cuatro de estas series. Ana Belén Pérez, quien tuvo el privilegio de vender los boletos, relata con emoción el momento en que el cliente compró los billetes. "Vino por un compañero de aquí, de la zona, que lo había mandado, que era un conocido suyo", explica Ana, visiblemente emocionada. "Es la primera vez que reparto un premio tan grande y la alegría es inmensa", asegura.

Con una mezcla de nervios y felicidad, Ana comenta vive el momento con "una euforia total". "Estoy muy contenta, tenía muchas ganas de dar un premio y más en estas fechas, porque sabes que la gente lo recibe con mucha alegría", señala y añade que es "muy gratificante saber que ha podido hacer tan feliz a otras personas".

Pocos minutos después de levantar la persiana de la administración, tras conocer que habían sido agraciados, ha aparecido José Luis Lalmonda, anterior gerente del establecimiento y padre de Eva. "Me siento como un Rey Mago, dar dinero así es una satisfacción enorme", asegura el hombre.

Para Lotería Roma, este sorteo del Niño se convierte en otro hito más en su trayectoria de repartir suerte y felicidad. "Somos una administración de suerte", celebra Lalmonda.

La suerte está servida en Lotería Roma, y para Eva y Ana, el sueño de repartir premios sigue siendo una de las mayores satisfacciones de su labor diaria. "Lo mejor es que conocemos a quienes se lo hemos vendido, porque son gente del barrio", celebran con alegría.

Más escenarios de suerte

El estanco de la avenida de Valencia ha sido otro de los escenarios de suerte en Zaragoza que ha hecho sonreír a una clienta muy especial. Luis Bauluz, responsable del establecimiento, relata con entusiasmo cómo un décimo de lotería ha repartido 25.000 euros, correspondiendo al tercer premio del Sorteo Nacional. "Un tercero que ha tocado, sacado al azar por una clienta que es una persona muy cercana para mí", explica Luis, visiblemente contento.

El proceso de selección de los décimos fue tan sencillo como sorprendente. "Aquí no tenemos décimos preimpresos, todos salen de la máquina", comenta Luis. Una clienta que acudió al estanco pidió algunos números, y entre ellos, eligió uno que había escogido el hombre al azar, que finalmente resultó ser el ganador. "El número fue el 66777, un número bastante raro, pero cuando lo vi me pareció muy chulo", recuerda Bauluz.

Y, pese a que la clienta pensaba que el número era "feo", ahora, tras conocer la noticia, "seguro que le gusta mucho más", afirma el hombre entre risas.

Este premio, sin embargo, no es el primero que reparte el estanco. Aunque en el ámbito nacional nunca antes había tocado un premio tan significativo, Luis menciona que en otras loterías como el BonoLoto, la Primitiva o El Gordo, ya han repartido premios de 80.000 o 100.000 euros.

Sin embargo, la emoción por este premio es inigualable. "La sensación es impresionante", admite Luis, quien destaca que al principio, al no saber que era para su amiga, pensó que era "una cosa impersonal", pero cuando recibió un mensaje de WhatsApp de la mujer, la emoción fue mucho mayor. "Cuando me ha mandado el mensaje y me ha dicho 'mira lo que tengo', me he emocionado mucho y he pensado ¡qué guay!".

Además de la satisfacción de haber repartido la suerte, Luis se muestra especialmente contento por el hecho de que la ganadora sea una persona cercana. "Es muy bonito repartir suerte, y más si es a alguien que conoces", dice.