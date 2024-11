El PP insta a Sumar a hacer valer su "influencia" en el Gobierno para aprobar el fondo de compensación para Aragón

El PP ha instado este miércoles a Sumar a hacer valer su "influencia" dentro del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar el fondo de compensación de 87 millones de euros que reclama Aragón ante la pérdida de ingresos del Estado por la despoblación. Es la forma que ha tenido la vicepresidenta, Mar Vaquero, de responder a lo que sucedió ayer en el Congreso.

El diputado Jorge Pueyo, de CHA, había pedido a los populares ceder su turno para presentar una iniciativa y adelantar el debate. Esto, sin embargo, fue rechazado por los conservadores, por lo que la proposición no de ley (PNL) no se debatirá, al menos, hasta febrero, dado que en enero es inhábil en el hemiciclo.

Para Vaquero, todo esto es una "maniobra de la izquierda" para invertir las responsabilidades y despistar el foco de atención. A este respecto, ha subrayado que CHA ha presentado esa misma iniciativa en la Comisión de Hacienda. "Podría activarla y defender allí ese fondo de compensación", ha remarcado.

En su opinión, el hecho de que Sumar forme parte del Gobierno hace que Pueyo "no necesite presentar una PNL" para hacer valer su postura. "El Gobierno de España podría tomar la decisión. La PNL no es el único instrumento para que ese fondo de compensación salga adelante. Con la voluntad de compensar a Aragón sería suficiente", ha manifestado.

La vicepresidenta ha remarcado que no contar con esos 87 millones de euros "mermará significativamente" y supondrá un peligro para los presupuestos de 2025, que siguen sin negociarse con Vox, y los servicios públicos. Todo esto le ha llevado a pedir a CHA y Sumar "que no despisten y no eludan sus responsabilidades".

En este sentido, también ha querido recalcar que una PNL no es vinculante, y que "lo estrictamente necesario" es que exista voluntad para que no se produzca una merma "tan condicionante" en las cuentas del próximo ejercicio.

Para Pueyo, sin embargo, es el PP el que ha dado la espalda a Aragón y al propio presidente, Jorge Azcón, de cara a que ese fondo de compensación pueda quedar aprobado antes de 2025. "A Sumar no le quedaba cupo en este periodo de sesiones. El señor Tellado, cuando le he hecho la propuesta, se ha reído y ha dicho que 'no' en redondo", apuntó en un vídeo publicado en su perfil de X (antes Twitter).