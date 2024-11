Azcón reivindica ante el próximo comisario europeo de Transportes la reapertura del Canfranc y la Travesía Pirenaica

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha desplazado a Bruselas para mantener una serie de reuniones y encuentros para demandar una mayor agilidad en las infraestructuras de la Comunidad. Entre ellos, se ha visto con el próximo comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, para trasladarle la necesidad de avanzar en la reapertura del Canfranc y apostar por la Travesía Central Pirenaica como “piezas fundamentales” en el desarrollo de la movilidad.

No en vano, Azcón sostiene que la TCP “cambiaría el transporte” de “toda la Unión Europea”. “Es una infraestructura fundamental para España, no solamente para Aragón, no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la defensa”, ha apuntado.

Por ello, Azcón ha invitado al próximo comisario europeo a que visite Aragón y “conozca sobre el terreno” las necesidades de la Comunidad en infraestructuras y conexiones transfronterizas. “Quiero que vea qué es lo que estamos pidiendo para que entienda la necesidad de que las conexiones ferroviarias o de que la Travesía Central Pirenaica se conviertan en una parte fundamental de la agenda de la Unión Europea y, por lo tanto, de la agenda de ese comisario”, ha señalado.

Asimismo, la intención del presidente aragonés es contar con los responsables de la región francesa de Nueva Aquitania para seguir estrechando lazos entre ambos países y ganar fuerza frente al comisario Tzitzikostas. “Porque solo coordinando los esfuerzos de Francia y España haremos que estas infraestructuras tan importantes se conviertan en realidad”, ha remarcado.

Revisión de los objetivos de descarbonización

Paralelamente, Azcón también le ha trasladado la preocupación que existe en el sector de la automoción con los objetivos de descarbonización y la escasa venta de vehículos eléctricos, con una “crisis de relaciones” entre Europa y China en ciernes por la imposición de aranceles. Ante ello, considera que la clave para avanzar de la mano del sector es que los marcos acordados “se cumplan” y “no se cambien las reglas a mitad del juego”.

En este sentido, defiende que esas reglas de juego “se cumplan” para que Stellantis siga produciendo coches eléctricos y acerque a Aragón la gigafábrica de baterías tan deseada. “Sin gigafactorías no hay fábricas de coches eléctricos y, para que hoy la producción de coches se mantenga, se estabilice y pueda tener futuro en nuestra comunidad autónoma, esa gigafactoría es estrictamente necesaria”, ha avisado.

Además, Azcón ha rechazado la imposición de aranceles a los coches eléctricos de China ya que, asegura, “no va a beneficiar a Aragón”. “Lo que nos viene bien es que el sector del automóvil en Europa, y en concreto que Stellantis, que es nuestra fábrica, funcione, y es estrictamente necesario que tengamos baterías eléctricas para que siga funcionando”, ha añadido el presidente aragonés.