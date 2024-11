Azcón carga contra Sánchez por vincular las ayudas a Valencia a los Presupuestos del Estado: "Es política de bajo nivel"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado este miércoles contra Pedro Sánchez por vincular las ayudas a Valencia con los Presupuestos del Estado. "Es politiquilla; política de bajo nivel. Demuestra su nivel ético y moral", ha asegurado.

El propio Real Decreto de ayudas, ha señalado el también presidente del PP-Aragón, dice que no es necesario que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado para ponerlas en marcha. "Se pueden implantar ya a través de otros mecanismos más ágiles y eficientes. Un presupuesto requiere de unos tiempos excesivamente largos. Es necesario que las ayudas lleguen ya y que se aprueben decretos leyes urgentes. Mezclar sus necesidades de supervivencia política con la ayuda a Valencia le deja en una mala situación", ha subrayado.

A este respecto, Azcón ha sido claro: "Todavía no he oído a la ministra Morant, secretaria general del PSOE en la Comunidad Valenciana, decir que va a apoyar el presupuesto del PP. Si ellos están pidiendo apoyo, lo primero que tendrían que hacer es dar ejemplo. Al vincularlas al Presupuesto General del Estado, Sánchez busca otro tipo de cuestiones que todos podemos ver e imaginar. Piensa más en él que en ayudar a la gente".

El líder popular también claro que las trágicas consecuencias de la DANA constituyen "una emergencia nacional". "Hay debates que ahora no van a solucionar ninguno de los problemas que tiene la gente en Valencia. Pero lo que ha ocurrido es una emergencia nacional, no es discutible", ha expuesto.

Otra cosa, ha matizado, es que el Gobierno de España no haya querido declararla. "La responsabilidad es del Ejecutivo central por una sencilla razón: las comunidades no tenemos miles de policías y guardias civiles que desplegar. Lo tiene el Estado. Lo mismo ocurre con los soldados del ejército. Si no fuera una emergencia nacional, ¿por qué hay casi 250 aragoneses trabajando en Valencia? No hay precedentes", ha añadido.