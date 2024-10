Vox condiciona su voto en los Presupuestos de Aragón a la inmigración: “Debemos ser consecuentes”

Vox va a centrar la negociación de los Presupuestos de Aragón en el debate en torno a la inmigración ilegal. La formación, que ya abandonó el Ejecutivo autonómico en julio por la llegada de 20 menores, ha vinculado su “sí” a las cuentas a que el Gobierno de Azcón se niegue a acoger a más inmigrantes. De hecho, ha advertido de que, “si van a hacer lo mismo” que hasta ahora, “lo tendrán complicado”.

Así lo ha asegurado este martes el portavoz de Vox en el Parlamento aragonés, Alejandro Nolasco, que ha insistido en que este asunto es “fundamental” y “tendrá una importancia capital”. “No podemos apoyar a un gobierno que siga fomentando la inmigración ilegal”, ha remarcado.

En este sentido, pese a que desde el Gobierno de Aragón se alude a que se una competencia estatal, desde Vox se sostiene que “puede negarse” y “decir que no lo reciben”. “Cataluña dice que no los quiere. Poder se podía, pero Feijóo quería romper los gobiernos regionales. Queremos que hagan algún gesto. Primero llegaron 20 y después 110 a Mora de Rubielos. Queremos que se corte de raíz”, ha avisado.

En definitiva, el exvicepresidente aragonés se ha mostrado “en contra de la inmigración ilegal, descontrolada y masiva”, dejando entrever que hay “intereses” de “algunas personas” para favorecer la llegada de estas personas. “Hay que fomentar la natalidad en los pueblos, dar facilidades a los jóvenes para comprarse una casa o tener hijos. En Teruel no encuentras piso ni para comprar ni alquiler. Esta agenda Woke nos dice que no tengamos hijos y que ya vendrá gente de fuera”, ha afirmado.

Financiación autonómica

Por otro lado, Vox también ha dejado clara su postura respecto a la financiación autonómica y la intención de Azcón de lograr un acuerdo unánime en las Cortes. Nolasco ha tendido la mano a un acuerdo, siempre que cumpla dos premisas: “rechazar el cupo catalán” y que exista “solidaridad en todo el país”.

De este modo, la formación quiere que en el acuerdo prevalezca como “idea central” la negativa a la financiación singular de Cataluña, y que no sea una lucha entre regiones por “saquear al Estado”. “Si, como parece que va a ser, será una defensa de 17 miniestados o reinos de Taifas que saquean al Estado, que no cuenten con nosotros. Creemos en una solidaridad real”, ha aseverado.

Si se dan esas condiciones, desde Vox están “dispuestos” a “pactar un texto” con el resto de formaciones. “No vamos a participar en una defensa de 17 cupos o miniestados que pretendan sacar las entrañas al Estado central. No se puede hacer trampas. No queremos más recursos a costa de quitárselos a otros”, ha apuntado.