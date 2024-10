La oposición marca la financiación como prioridad en la bilateral entre Azcón y Sánchez

Financiación, financiación y financiación. Es la reivindicación en la que coinciden los grupos de la oposición y tiene que ser el tema que marque la próxima bilateral entre Jorge Azcón y Pedro Sánchez. Esta es la principal conclusión que se extrae de las reuniones que ha mantenido este martes el presidente autonómico con los portavoces de CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR.

Para el de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, es "el meollo" de lo que tiene que trasladar al líder socialista. "Y esto no va solo de rechazar la financiación singular de Cataluña. Si nos quedamos ahí habremos perdido una grandísima oportunidad. Por fin parece que se abre el dique y tendremos que aprovecharlo", ha expuesto.

El rechazo al cupo catalán no es porque obedezca a una negociación bilateral, sino porque "es exclusivo, excluyente y perjudica a Aragón". Para Soro, el próximo encuentro con Sánchez debe servir para exigir un sistema justo que garantice recursos suficientes para cubrir las competencias. "Es lo que determina que los servicios públicos sean mejores o peores", ha remarcado.

También cree que Azcón no debe tener miedo a pedir una agenda tributaria propia. "Lo reconoce el Estatuto", ha recordado. Con el líder regional ha hecho, igualmente, un repaso de las infraestructuras pendientes. "Es el momento del Canfranc, y se debe exigir una rápida solución para el Somport. No puede ser que nos quedemos como espectadores a ver lo que tardan en Francia", ha aseverado.

Desde CHA también apoyarán la ampliación del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y en lo que respecta a las renovables, creen que "no puede ser que no haya una coordinación entre el Gobierno de Aragón y el de España". "Por otra parte, hemos pedido a Azcón que no reclame Biscarrués. Es una barbaridad seguir hablando de este embalse en el siglo XXI", ha comentado.

En esta línea, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recordado que solo con el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el Congreso entre Teruel Existe y Pedro Sánchez se cumplirían "el 90% de los temas que se están reclamando". "Ahí está el Canfranc, la A-68, el corredor Cantábrico-Mediterráneo... Es algo que ya está firmado", ha expuesto.

Para Guitarte, es fundamental llevar al máximo las ayudas al funcionamiento de las empresas, que pueden servir de motor para la atracción de inversión internacional. "Harían que los costes laborales fueran claramente competitivos respecto a los países del este. Es algo crucial", ha manifestado.

Otro gran problema es que, en 44 años, España no ha conseguido frenar la despoblación en provincias como Teruel. "Ahí estamos haciendo algo mal", ha opinado. Todo esto hace que cuando se alude a la financiación "no se hable únicamente de dinero".

"Caminaríamos hacia un modelo confederal, pero si hacemos raya y cuenta nueva hay que subsanar previamente los déficits históricos. El Fite debe actualizarse al IPC. Esos 60 millones serían ya 85, y si se duplica el fondo de cohesión habría que hacer lo mismo con él", ha completado.