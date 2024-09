Enfrentamiento entre Educación y oposición: ¿Cuántos docentes habrá este curso en Aragón?

El conflicto continúa en él incio del curso escolar 2024-25. El pasado miércoles, sindicatos y oposición política unían fuerzas para protestar contra "el caos y los recortes" que vivía el sistema educativo bajo el nuevo Gobierno de Aragón. Los números, según manifestaron, muestran una falta de "500 profesores" para este año. Aunque, según lo adelantado este jueves por la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, este año se incorporarán a las aulas más de 200 docentes que durante el ejercicio pasado.

"La dotación de profesores será la mayor vivida hasta el momento", ha asegurado la consejera al avanzar las grandes cifras y las principales novedades de este curso. En estos momentos, ha señalado, "hay ya contratados 16.822 maestros, 175 más que el año pasado".

Unas cifras que, ha expuesto, seguirán creciendo cuando se incorporen los docentes asociados a los programas de cooperación territorial, además de los que están todavía pendientes de confirmar matrículas en todas las enseñazas. En total, desde Educación prevén superar los 200 profesionales.

De esta manera, en palabras de la máxima responsable del Departamento, se va a seguir trabajando para mejorar “la educación en Aragón, como derecho clave para el futuro de niños y jóvenes”. Motivo por el cual, la consejera se ha mostrado "sorpendida" tras la rueda de prensa convocada el pasado miércoles por sindicatos y oposición.

Ha mencionado que, "esa misma mañana", se había reunido con los sindicatos para conocerse. Una cita en la que, dice, "no se mencionó la negativa ante el acuerdo al que se llegó el pasado mes de mayo".

Sobre los detalles de las negociaciones, "que estaban a punto de firmarse", ha concretado que suponían un aumento salarial de los directivos en un 7%, un 4,5% en docentes y una reducción de dos horas en la jornada laboral (una más que se sumaba a la acordada el año pasado). "Cada hora supone un gasto de 5 millones al Gobierno, porque se necesita contratar a más personal para cubrir esa disminución del horario", ha puntualizado la consejera.

"No entiendo y no comparto este cambio, cuando se trata de una mejora que no se ha visto en 25 años", ha declarado. No obstante, la consejera se mantiene dispuesta "a tender la mano de nuevo".

"Nada más que mentiras"

Las declaraciones de Hernández han sido traducidas desde la oposición como "mentiras". El portavoz socialista de Educación, Ignacio Urquizu, ha respondido a la consejera echando la vista atrás a su predecesora, Claudia Pérez Forniés: "Ambas niegan la realidad y no escuchan las reclamaciones de las familias y docentes, aunque Tomasa ha ido un grado más allá. Ataca a la convocatoria de este miércoles, con familias presentes, tachándola de estar ideologizada", ha expuesto este jueves en las Cortes.

La falta de profesorado, ha sido un punto "clave" en este ejercicio que ha vuelto señalar Urquizu este jueves. Los cálculos que han presentado, junto con los sindicatos, cifran la carencia en 500 docentes. "Lo hemos calculado como hemos podido porque desde el Departamento no se nos han facilitado los datos", ha expuesto el socialista.

Ha concretado que "la precariedad de la que hablan los sindicatos es real", y ha añadido que la falta de docentes "supone que los alumnos estén menos atendidos". Concretaba que sería en los servicios de biblioteca, recreos y extraescolares, donde la ausencia de maestros se dejará notar más.

Unos recortes "en lo docente y no docente", que Urquizu ha sumado al incremento de contrataciones de jornadas parciales frente a las completas. "Este Gobierno cuadra los números a martillazos", ha declarado.

Auxiliares de educación especial

Adelantaba Urquizu, que las protestas de familias y docentes "regresarán en febrero". Lo decía en relación con la falta de auxiliares en educación especial en la comunidad.

Hernández ha señalado que este curso contará con 207 auxiliares más, además de la apertura de 25 aulas TEA en la comunidad (21 en Zaragoza, 3 en Huesca y 1 en Teruel).

Por su parte, Urquizu ha declarado que "no dan datos claros" y, según sus cálculos, sería necesario incrementar en un 40% el número de profesionales. Una réplica a la que ha sumado a los auxiliares de los menores de dos años: "Todavía no se han incorporado y los centros esperan que lo hagan el próximo lunes, justo para iniciar el curso. Es, sin ninguna duda, una forma de ahorrarse dinero", ha expuesto.

Una valoración de los datos y novedades expuestos previamente por Educación, que el socialista resume al declarar que "los problemas persisten". Como los gastos de la vuelta al colegio de las familias (más de 400 euros por hijo), "algo a lo que el Gobierno responde sin aumentar las becas ni mejorar los bancos de libros", ha señalado.

Sin embargo, desde el Departamento han expuesto que durante este curso serán destinados 14 millones de euros a becas. "Un total de 23.688 alumnos dispondrán de una beca de comedor o de material curricular. Son 623 más que el curso pasado", ha declarado el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada. Lo mismo sobre el banco de libros, que cuenta con más de 63.000 usuarios, según han concretado.

Para la conciliación familiar, ha detallado Mallada que se siguen impulsando las aulas de madrugadores y vespertinos este año. "Casi 5.000 más que el año pasado", ha cifrado. Una situación que de la que poco o nada se creen en la oposición porque "sin docentes, ¿cómo se van a hacer las actividades no lectivas?", ha concluido Urquizu.