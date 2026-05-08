Venezolanos, colombianos y guineanos, los inmigrantes con más interés en la regularización: "Recibimos 20 llamadas al día"

La regularización masiva de inmigrantes sigue teniendo un papel protagonista en el día a día de organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones públicas de la Comunidad.

Aunque en el Ayuntamiento de Zaragoza ya no se dan las larguísimas filas de mediados de abril, el interés no cesa.

"Recibimos de 15 a 20 llamadas al día pidiendo información", dicen desde Accem, una de las entidades que colabora en el proceso.

Los interesados tienen hasta 30 de junio para acogerse a esta regularización excepcional. Queda todavía mes y medio para que acabe el plazo, pero nadie quiere correr el riesgo de quedarse fuera.

En el caso de Accem, las atenciones se están haciendo con cita previa en horario de tarde. En estas primeras semanas también se han tramitado los certificados de vulnerabilidad para personas atendidas por la organización, sin que se hayan registrado filas como en otros puntos y entidades de la ciudad.

El trabajo se está sacando adelante con el personal de plantilla. Según cuentan, uno de los abogados del equipo de jurídico de Accem en Zaragoza ha pasado a ocuparse principalmente de las solicitudes de regularización.

Además, los trabajadores sociales "acompañan en este procedimiento", aportando la documentación necesaria cuando el solicitante es una persona que forma parte de uno de los programas de Accem.

En este tiempo han podido presentar de manera telemática una decena de solicitudes, pero el total podría terminar siendo mucho mayor conforme se vaya acercando el mes de junio.

No en vano, el listado de personas atendidas individualmente hasta esta semana supera las 50, con gente de 15 nacionalidades diferentes, siendo los principales países de procedencia Venezuela, Colombia y Guinea Conakry.

En el Ayuntamiento, la atención sigue concentrada en la plaza del Pilar, por donde siguen pasando decenas de personas, y la Casa de las Culturas, para la que se fijó un sistema de cita previa.

Allí, estas tres nacionalidades son también mayoritarias, cuentan quienes han sido testigos del ir y venir de los solicitantes desde que se abriera el proceso.

Hasta el pasado 21 de abril, último día del que el Consistorio ha ofrecido datos oficiales, el registro municipal había atendido a 527 personas de manera presencial y se habían registrado un total de 2.122 instancias presenciales y telemáticas.

De las instancias registradas, 1.184 estaban relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad y 938 con el certificado de empadronamiento.

Los primeros han sido los que más revuelo han causado. Especialmente teniendo en cuenta, como no se han cansado de repetir las entidades colaboradoras, que no siempre eran necesarios para cursar la solicitud.

¿Y qué se puede esperar a partir de ahora? Solo Accem espera atender a cerca de 1.000 inmigrantes en los meses que durará el proceso.

La previsión es que el goteo siga hasta finales de junio. Sobre todo teniendo en cuenta que cada solicitante necesita días o incluso semanas para obtener toda la documentación, que no siempre es fácil de conseguir.

Las barreras administrativas o el propio desconocimiento del lenguaje se convierten, a menudo, en obstáculos, de ahí el importante papel que juegan las organizaciones sin ánimo de lucro.

Entre tanto, la 'guerra política' continúa. Pese a que el tono entre el Ayuntamiento y la Delegación ha bajado, desde el Consistorio siguen guardando la factura del gasto extra que está conllevando toda esta tramitación.

A esto hay que unir los recursos ya anunciados desde el Gobierno de Aragón y las medidas que pueda llevar a cabo el nuevo Ejecutivo, ahora con Alejandro Nolasco al frente del área de Desregulación y Bienestar Social.