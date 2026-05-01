Aragón tendrá relevo al frente de la Consejería de Sanidad: José Luis Bancalero no seguirá en el nuevo Gobierno

José Luis Bancalero, en uno de sus últimos actos públicos por el Día de Aragón Raúl Gascón E. E.

Primera sorpresa en el nuevo Gobierno de Aragón de Jorge Azcón. El hasta ahora responsable de Sanidad, José Luis Bancalero, no continuará al frente de la Consejería.

Esta era una de las incógnitas que quedaban por desvelar de la composición del nuevo Ejecutivo, que tendrá seis miembros del PP y tres de Vox.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Bancalero no continúa por decisión propia, ya que él mismo le ha pedido el relevo al presidente Jorge Azcón después de dos años y medio al frente.

Así, va a regresar a su actividad profesional en la sanidad pública, compatibilizándolo con el puesto de diputado en las Cortes de Aragón.

Bancalero abandona el cargo en un momento en el que la salud pública esta en pie de guerra. Se ha encontrado con varias dificultades en su camino como consejero.

La más crítica fue cuando una de las medidas que más defendía fue tildada de “decretazo” ante la modificación de la Atención Continuada en Zaragoza.

Esto le llevó a una huelga de un mes con parones en la Atención Primaria, que se firmó el fin de la guerra el 30 de mayo y que dio pie a la reestructuración de la atención continuada con la creación de los DUAP.

Ha sido un departamento que casi no ha tenido descanso porque, apenas unos meses después los médicos volvían a salir a la calle, aunque, esta vez, apuntaba más a una gestión nacional por el Estatuto Marco de Mónica García. Bancalero ha tenido que hacer frente a huelgas que ha paralizado operaciones y consultas.

Sin ir más lejos hasta marzo las consecuencias económicas se alzaban a 3 millones de euros por 25 días de huelga desde que comenzaron en junio las movilizaciones.

Aunque Bancalero en todo momento ha querido echar balones fuera diciendo que era una gestión del Ministerio, los médicos aragoneses han aprovechado para blindar su propia huelga contra su gestión. Desde los profesiones reivindican una mejora en las condiciones laborales que son competencia del Gobierno de Aragón.

Así ha solicitado aumentar el precio de la hora de guardia, mayor énfasis en los puestos de difícil cobertura y la carrera profesional. Su salida de la Consejería se da justo cuando finaliza las dos semanas críticas de huelga que han encabezado los profesiones ya que la semana del 20 de abril fue una huelga autonómica que se sumó a la estatal la semana siguiente.

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