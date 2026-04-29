Nolasco avisa a Azcón de que su voto no es un cheque en blanco: "Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox"

Azcón se ha acercado al escaño de Nolasco al finalizar su intervención Raúl Gascón E. E.

Vox volverá al Gobierno de Aragón y lo hará “más fuerte”, con el doble de diputados en las Cortes y un tercio de las consejerías, y no dará un “cheque en blanco” a Jorge Azcón durante esta legislatura.

Es el aviso que ha dado el portavoz voxista, Alejandro Nolasco, durante el discurso de investidura de Jorge Azcón, al que votará que sí, pero siempre que se cumplan todos los puntos del acuerdo suscrito el pasado miércoles.

“Vox llevará la voz de los aragoneses de carne y hueso que levantan esta tierra con su esfuerzo”, ha garantizado Nolasco, que sigue sin desvelar qué puesto ocupará, si lo ocupa, dentro del próximo Consejo de Gobierno.

Para los de Abascal, este acuerdo “abre una nueva etapa de ilusión” para los aragoneses que esperan “un cambio real, de gestión, valentía y principios”.

“No son promesas vacías ni palabras grandilocuentes. Son medidas concretas para mejorar la vida de los aragoneses, que puedan afrontar mejor la subida del coste de la vida, dar facilidades a la natalidad, y que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda”, ha avanzado.

Por ello, Vox dice que vota a favor de un acuerdo de Gobierno que “va a mejorar la vida de los aragoneses” y que da una oportunidad para “gobernar con sentido común”.

“Seremos leales pero exigentes, constructivos pero firmes, seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox. No seremos un socio dócil, sino fiable, y eso empieza por cumplir la palabra dada”, ha añadido.