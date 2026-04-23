La CARTV recibe la Medalla de Oro de las Cortes: "Hemos acompañado a los aragoneses en los hitos más relevantes"

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha recibido este jueves 23 de abril la Medalla de Oro de las Cortes de Aragón. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha hecho entrega de esta especial distinción al presidente de la CARTV, Antonio Suárez, y a la directora general, Raquel Fuertes, durante el acto del Día de Aragón celebrado en el palacio de La Aljafería.

Tras el izado de la bandera de Aragón y la interpretación del himno de la Comunidad Autónoma que han dado inicio a la ceremonia, la CARTV ha recogido la Medalla de Oro que ya fue anunciada hace unos días como recompensa a los 20 años de trayectoria y servicio a Aragón y a los aragoneses.

El presidente Antonio Suárez ha comenzado recordando a los fallecidos montañeros Jorge García-Dihinx y Natalia Román, que, a título póstumo, han recibido la Medalla al Mérito Deportivo, siendo este uno de los momentos más emotivos.

Suárez ha repasado en su discurso la historia de la CARTV, que, según ha recordado, empezó mucho antes de su primera emisión: “Nuestra ley se aprobó en 1987. A pesar de estar en tierra de pactos, hicieron falta algunos años para hacer realidad este proyecto. Fue en 2003, con el Gobierno de Marcelino Iglesias, cuando Biel marcó el punto de partida. A mediados de 2004 se constituyó el primer consejo de Administración”.

Finalmente, fue el 1 de octubre de 2005 cuando se produjo la primera emisión en radio y el 21 de abril de 2006 cuando se hizo en televisión. Y desde entonces, la CARTV ha “acompañado a los aragoneses en los momentos más relevantes”.

En este punto, Antonio Suárez ha destacado algunos de los hitos vividos, como la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, la Expo 2008 o la pandemia del coronavirus.

Igualmente, ha valorado que han servido como vínculo con los aragoneses que viven en el exterior, mostrando sus trabajos y su historia más allá de las fronteras.

Además, ha aprovechado el momento para reseñar que la CARTV ha crecido y se ha modernizado con nuevas tecnologías y adaptándose a los hábitos de consumo con un equipo humano comprometido.

“Aragón TV cerró 2025 con el mejor dato de su historia. Los informativos son un referente indiscutible. El de las 14.00 lidera el ranking desde hace meses. Aragón Radio ha alcanzado un hito histórico, en su mejor momento desde que empezó a emitir”, ha expuesto el presidente, que también se ha enorgullecido de ser la primera autonómica en lengua castellana y la segunda más vista en España.

Pese a ello, ha incidido en que el verdadero hito no se mide en cifras: “La Corporación existe para informar con rigor, entretener, contribuir al equilibrio territorial de Aragón y al desarrollo de la industria. Es un motor estratégico para el empleo”.

Por último, con humildad y agradecimiento por esta medalla, ha puesto la mirada en el futuro con el reto del lanzamiento de Aragón Play o el traslado al recinto Expo.