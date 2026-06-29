Quirónsalud Torrevieja renueva la acreditación dorada de la Joint Commission International

El centro sanitario Quirónsalud Torrevieja ha superado con éxito la auditoría correspondiente a la octava edición de los estándares JCI, un modelo de evaluación más amplio y riguroso que en convocatorias anteriores. Esta reacreditación avala la excelencia de sus procesos clínicos, su firme compromiso con la mejora continua y la implementación de prácticas seguras en la atención sanitaria.

Durante la evaluación, los auditores analizaron más de 1.500 estándares que abarcan todas las áreas del hospital, desde la asistencia clínica hasta la gestión interna, pasando por la digitalización y la sostenibilidad.

Entre los puntos más destacados, se valoró especialmente la incorporación de herramientas tecnológicas que optimizan la precisión diagnóstica y el seguimiento de los pacientes, así como las políticas orientadas a la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos.

Con este reconocimiento, el Hospital Quirónsalud Torrevieja afianza su papel como referente en calidad asistencial. Cabe recordar que fue el primer centro del Grupo Quirónsalud en la Comunidad Valenciana en obtener esta acreditación, lograda por primera vez en 2023.

Evaluación centrada en la seguridad

La acreditación de la Joint Commission International es considerada el principal estándar internacional para medir la calidad en la atención sanitaria. Su metodología examina de forma integral que todos los procesos estén orientados a garantizar una asistencia segura, eficaz y en constante evolución.

En esta auditoría se revisaron aspectos clave como el cumplimiento de los objetivos internacionales de seguridad del paciente establecidos por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo la correcta identificación de pacientes, la comunicación entre profesionales, el uso seguro de medicamentos, la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria y la minimización de riesgos quirúrgicos.

Asimismo, el informe pone de relieve la consolidación del hospital como un centro de referencia gracias a la calidad de su atención integral, tanto en hospitalización como en servicios ambulatorios, respaldada por el crecimiento sostenido de su actividad y la ampliación de su cartera de especialidades.

Una cultura de excelencia consolidada

La reacreditación reconoce el esfuerzo conjunto de todos los profesionales del hospital para integrar una sólida cultura de seguridad en su actividad diaria. Este enfoque implica a todos los equipos, asistenciales y no asistenciales, en un proceso continuo de revisión y mejora de los procedimientos, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más segura y de mayor calidad.

El equipo auditor ha subrayado la excelencia de la atención médica, la alta cualificación del personal y el compromiso firme del centro con la innovación y la mejora continua.

La certificación de la Joint Commission International tiene una validez de tres años, tras los cuales debe renovarse mediante una nueva evaluación basada en estándares internacionales equiparables a los de los mejores hospitales del mundo, lo que impulsa a los centros acreditados a mantener un proceso constante de evolución.