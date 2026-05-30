Alicante alerta sobre el aumento del cáncer de pulmón femenino y pone en marcha una red de apoyo: "Que nadie se sienta solo"

En el momento en que una persona escucha la palabra “cáncer”, todo se detiene.

No hay margen para procesar, apenas tiempo para entender.

A partir de ahí, comienza un camino médico bien estructurado, pero no siempre acompañado en lo emocional, lo social o lo práctico. Precisamente en ese espacio, el que queda entre el diagnóstico y la vida real del paciente, es donde la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) ha decidido actuar.

La entidad, que opera exclusivamente en la provincia de Alicante y está presente en 44 municipios, ha presentado TIPO Contra el Cáncer (Tratamiento Integral del Paciente Oncológico), un ambicioso programa que busca ofrecer un acompañamiento completo durante todo el proceso de la enfermedad. “Queremos ser ese complemento que ayude a dar respuestas cuando el sistema sanitario no siempre puede llegar a todo”, explica Belén Ortiz, gerente provincial de la asociación.

El proyecto, presentado en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, nace con la idea de que ningún paciente afronte el cáncer en soledad. Para ello, se articula en tres grandes áreas que abordan las principales necesidades detectadas sobre el terreno.

La primera de ellas, el Aula Círculo Vital, pone el foco en la atención psicosocial y jurídica. Porque más allá del impacto clínico, el diagnóstico abre interrogantes inmediatos: incapacidades laborales, derechos, gestión económica o apoyo emocional. “El paciente necesita tiempo para asimilar lo que le está pasando, pero también necesita respuestas”, señala Ortiz.

La segunda pata del programa es la Escuela de Pacientes, un espacio de formación e información donde son los propios afectados quienes marcan el contenido. Desde prevención y detección precoz hasta nutrición, ejercicio, estética oncológica o efectos secundarios de los tratamientos, las sesiones buscan combatir la desinformación y devolver al paciente cierta sensación de control.

Complementario

El tercer eje es la Red Sanitaria Aliada, una estructura de colaboración que integra al Colegio de Médicos, hospitales, profesionales sanitarios y empresas. Este entramado no solo facilita la derivación de pacientes al programa, sino que también garantiza el seguimiento de cada caso mediante una comisión multidisciplinar. “La clave es trabajar coordinados con la sanidad pública, no sustituirla”, insiste Ortiz.

Desde la presidencia de la asociación, el cirujano y presidente de la asociación, Pablo Enríquez aporta una visión clínica que refuerza la urgencia de este tipo de iniciativas. Aunque los tipos de cáncer más frecuentes —mama, pulmón, próstata y colon— concentran la mitad de los diagnósticos, es el cáncer de pulmón el que presenta los peores datos de supervivencia.

“Es el tumor con mayor mortalidad. La supervivencia apenas alcanza el 20-25% porque en la mayoría de los casos se diagnostica tarde”, advierte. Sin embargo, cuando se detecta en fases iniciales, la supervivencia puede superar el 75%. Una diferencia que, según Enríquez, subraya la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz.

El presidente también alerta de una tendencia creciente en la provincia: el aumento del cáncer de pulmón en mujeres, vinculado al consumo de tabaco en décadas anteriores. “El 80% de los casos está relacionado con el tabaquismo. Es una realidad que hay que abordar sin rodeos”, afirma.

TIPO Contra el Cáncer se apoya precisamente en esa doble mirada —la humana y la médica— para construir un modelo de atención más completo. Un programa que no solo informa, sino que acompaña.

Porque, como resume Enríquez, el objetivo de la asociación reside en: “que ningún paciente de la provincia sienta que está solo en este proceso”.