El Sindicato Médico eleva la presión: anuncia una huelga autonómica para obligar a Sanitat a negociar sus promesas

El secretario general de CESM-CV, Víctor Pedrera, al frente de la pancarta de la última manifestación de médicos en Alicante. CESM-Cv

El Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) ha dado un paso más en su pulso con la Conselleria de Sanitat y ha convocado una huelga autonómica. En un contexto de batalla real con el Estado,este anuncio, sin embargo, es un aviso formal al conseller Marciano Gómez: o se abre una negociación real, o el malestar médico se consolidará en la agenda política valenciana.

La organización subraya que el paro no pretende “quemar” la vía del diálogo, sino precisamente lo contrario, forzarla, en un contexto en el que sigue abierta la batalla estatal por el nuevo Estatuto Marco de todo el personal sanitario.

La convocatoria, presentada como una huelga “por una atención médica y facultativa de calidad”, sitúa el foco en las condiciones asistenciales y laborales de los médicos valencianos, pero apunta también a la credibilidad del propio Consell.

CESM-CV recuerda que muchas de sus demandas figuran literalmente en el programa electoral con el que el PP ganó la Generalitat en 2023, y acusa a Sanitat de acumular “promesas vacías” y compromisos incumplidos pese a los discursos y planes estratégicos anunciados por Gómez.

Un conflicto que viene de Madrid

La huelga autonómica se enmarca en un clima de tensión generalizada entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad por el borrador del nuevo Estatuto Marco. A escala estatal, los sindicatos reclaman un estatuto propio para médicos y facultativos, con reconocimiento específico de su actividad, mejoras retributivas, regulación clara de las jornadas, límites efectivos a las guardias y una ordenación homogénea de plantillas y carreras profesionales.

En paralelo, exigen que la jornada máxima de 35 horas se aplique de manera real y no solo formal, que se ordene la jubilación anticipada en determinadas especialidades especialmente tensionadas y que se refuerce la participación de los profesionales en la toma de decisiones del sistema sanitario.

Ese conflicto, todavía abierto con el Gobierno central, sirve de telón de fondo para la ofensiva valenciana: CESM-CV pretende que la Conselleria no se parapete en Madrid, sino que active sus propias palancas de gestión y cumpla lo comprometido.

En la Comunitat Valenciana, el sindicato acumula desde hace meses un dossier de agravios que ahora convierte en argumentario de la huelga autonómica. Una de las reivindicaciones centrales es la apertura 24 horas de los Puntos de Atención Continuada (PAC/PAS), todos los días de la semana, tal y como el propio PP recogió en su programa de 2023. CESM-CV sostiene que estos dispositivos pueden absorber la mayor parte de la demanda no programada -la “mal llamada urgente”- que hoy está “distorsionando” la Atención Primaria y colapsando las agendas de médicos de familia y pediatras.

El sindicato denuncia que la presión asistencial en los centros de salud es “insostenible”, con agendas que superan fácilmente los 35 pacientes por turno y llegan a 50 o 60, lo que, advierte, compromete la seguridad clínica y multiplica los errores y los diagnósticos tardíos.

La puesta en marcha de PAC 24 horas, insiste, no requeriría un gran esfuerzo presupuestario ni logístico, porque podría afrontarse con la plantilla actual mediante una reorganización racional de recursos.

A esta reclamación se suma el frente de los contratos de Atención Continuada (ATC), cuya supresión progresiva en hospitales y centros de salud ha encendido las alarmas del sindicato. CESM-CV denuncia el uso “irregular” de estas figuras -diseñadas para guardias- como herramienta estructural para sostener actividad ordinaria en servicios hospitalarios y, en menor medida, en Primaria, lo que define como “precariedad y abuso laboral”.

El sindicato exige que los contratos ATC que se han utilizado durante años para actividad diaria se reconviertan en plazas estructurales con todos sus derechos y advierte de que eliminarlos sin reforzar plantillas conducirá a pérdida de profesionales, más listas de espera y deterioro de la calidad asistencial en las tres provincias.

El malestar no es nuevo, pero CESM-CV considera agotada la paciencia. En un manifiesto reciente, el sindicato acusa directamente al conseller de Sanidad de no cumplir los compromisos adquiridos con la profesión y detalla un listado de “agresiones e incumplimientos”: agendas de primaria “infinitas e insufribles”, retrasos en OPEs y traslados, plazas “específicas” que generan sospechas, uso del sistema ASI como “solución mágica y perversa”, desorden en las bases del SAMU y un decreto de jornada de 35 horas incumplido en la práctica.

CESM-CV denuncia también jornadas de urgencias hospitalarias “abusivas”, cambios de criterio en excedencias en mitad de procesos selectivos y falta de transparencia en la “no reversión” del último hospital de gestión indirecta.

El sindicato subraya que muchas de estas reivindicaciones vienen arrastrándose desde hace más de veinte años, con gobiernos de distinto signo, y que incluso fueron asumidas por el propio PP en campaña electoral, lo que explica el tono especialmente duro contra Gómez: “no ha cumplido con la profesión médica y facultativa”.

En este contexto, la huelga autonómica se plantea explícitamente como un instrumento de presión para negociar, no como un portazo definitivo. CESM-CV quiere dejar claro que “sabe activar un conflicto en defensa de los intereses de sus afiliados”, pero insiste en que su prioridad sigue siendo sentarse a una mesa donde se ordene el calendario de compromisos y se concreten soluciones en PAC, Atención Continuada, plantillas y jornada.