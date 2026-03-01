Itziar Fernández, dietista, sobre la pérdida de peso: "El verdadero éxito no se mide en kilos, sino en bienestar"

Una médico mide el abdomen de un hombre con un poco de sobrepeso. iStock

En los últimos años ha habido una revolución por los hábitos saludables que ha hecho que los gimnasios de Alicante multipliquen sus inscripciones y que cada vez más se apueste por una dieta variada, pero los expertos advierten de que no todos los métodos para perder kilos son beneficiosos para la salud.

Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial del Sobrepeso, una condición que afecta al 40% de los adultos españoles, que tienen sobrepeso, mientras que un 18% padece obesidad, lo que significa que más de la mitad tiene un peso por encima de lo considerado saludable, indican los expertos de novaLine.

Itziar Fernández de Larrinoa, farmacéutica, dietista y responsable técnica del servicio novaLine explica que "no solo se trata de perder peso, se trata de vivir mejor".

"Lo ideal es apostar por un nuevo estilo de vida y, a través de un asesoramiento profesional y personalizado, lograr un cambio de hábitos que incluya una alimentación consciente y actividad física que te haga disfrutar", añade la especialista.

Para Fernández, "el verdadero éxito no se mide en kilos, sino en bienestar, calidad de vida y salud a largo plazo".

Por ello, considera que mantener una composición corporal saludable, acorde a nuestra constitución y etapa vital, es una de las decisiones más importantes para proteger la salud a medio y largo plazo.

Desde novaLine advierten de que el exceso de grasa corporal, especialmente cuando se acumula a nivel visceral, se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensión, problemas articulares, apnea del sueño y procesos inflamatorios crónicos.

"Además, puede agravar dolencias preexistentes y dificultar la recuperación ante distintos problemas de salud", indican.

Por eso, afirman que la pérdida de peso, por lo tanto, "no puede basarse en soluciones rápidas ni en restricciones extremas, sino que debe ser el resultado de pequeños cambios de hábitos mantenidos en el tiempo".

Para cumplir estos objetivos recomiendan conocer qué alimentos aportan nutrientes reales y cuáles solo calorías vacías, priorizar productos frescos, reducir ultraprocesados y equilibrar los platos.

"Hay que evitar recurrir a alimentos poco adecuados por falta de tiempo o cansancio. Además, la planificación facilita una compra más consciente, nutritiva y económica y mejora la adherencia a hábitos saludables a medio y largo plazo", destacan desde novaLine.