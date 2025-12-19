Imponen 185.000 euros a la Generalitat por la muerte de un bebé tras el parto en Alcoy

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha impuesto una indemnización de 185.962,38 euros a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana por el fallecimiento de un bebé, Luca, en el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy (Alicante) que falleció cinco días después del parto por una encefalopatía grave provocada por inadecuado seguimiento de la salud fetal.



Según la sentencia con fecha de 30 de septiembre de 2025, a la que ha tenido acceso EFE y contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo en el plazo de 30 días.

La reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por los padres por un seguimiento del feto "no adecuado" está avalada tanto documentalmente como por los informes periciales de varios médicos y de la Comisión de Valoración del Daño Corporal como por los peritos.



El parto se produjo el 17 de diciembre de 2021 y cinco días más tarde, el 21, el bebé falleció a consecuencia de la encefalopatía grave sufrida. Asesorados por los letrados Clara Lozano e Isabel Bonilla, de Bley Abogados, los padres demandaron el 4 de mayo del año siguiente a la Conselleria de Sanidad.



En declaraciones a EFE, la madre de Luca, Jeanette Boti, ha explicado que la indemnización no compensa en modo alguno la muerte de su hijo.

Y ha añadido que entiende que se pueda cometer un error "pero no que pasen cuatro años y que nadie piense qué se ha hecho mal, que el hospital no me haya enviado una carta (de disculpas) ni que la matrona haya reflexionado sobre que su práctica no es la correcta y ha conllevado que mi hijo no esté aquí conmigo".



"El parto fue por la noche y no se siguieron los protocolos", pese a lo cual "el hospital no nos ha ayudado en nada", ha señalado esta madre que ha recalcado el "poco tacto humano de los profesionales que me atendieron, que no se han preocupado por cómo estamos y han ido en contra nuestra", por lo que ha confiado en que la sentencia del TSJCV contribuya a que algo así "no vuelva a pasar" con el cambio de los protocolos de actuación.

"Hubo un mal registro tocográfico, no se avisó al médico y no se hizo la cesárea cuando se tenía que hacer", todo lo cual provocó que Luca naciera "sin oxígeno y con muerte cerebral" hasta que falleció oficialmente el día 21.



Boti ha recordado que desde el momento del parto el personal médico le trasladó que el problema era de índole genético y ha añadido que tanto ella como su pareja han tenido que cargar "con esa culpa" hasta que se han aclarado los hechos: "Han pasado 4 años y nadie se ha dignado a decirnos nada".



Matrona en un hospital de Dublín, Boti viajó a Alcoy para el parto en el Virgen de los Lirios alcoyano con una matrona que es su prima. Según esta madre, lo sucedido le ha provocado grave problemas familiares ya que los allegados le han culpado de romper la familia.