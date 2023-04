Sanidad reune al comité de huelga tras la amenaza del Sindicato Médico de interponer un recurso

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha informado de que 50 días después de la última reunión de la Conselleria de Sanidad con el comité de huelga del sindicato "y tras la amenaza de emprender acciones legales por considerar que se están infringiendo, entre otros, los derechos de huelga, de libertad sindical y de buena fe negocial", el departamento del socialista Miguel Mínguez ha accedido a reunirse con la organización sindical.

En esta séptima reunión, asegura el sindicato, "la Conselleria ha mostrado una vez más su nula voluntad de alcanzar acuerdos, presentando un documento incluso peor que el que se nos presentó en la última reunión, falto de compromisos concretos, fechas y soluciones a la grave problemática que afecta al colectivo médico, del que nos manifestaron que no estaban dispuestos a mover ni una sola coma".

Por eso la organización sindical "va a proceder a remitir de nuevo el documento de contrapropuestas de 15 de febrero pasado, el cual parece que ni tan siquiera ha leído la Conselleria y que, para evitar acciones legales, en una muestra más del verdadero talante, y de la mala fe con la que viene actuando contra el colectivo médico, ha convocado una reunión con un único objetivo, evitar los tribunales de justicia".

"Nos parece grave y sorprendente que el señor Mínguez, olvide a sus antiguos compañeros, permita y respalde que su equipo directivo vuelva a insultar y menospreciar al colectivo de facultativos, anteponiendo sus intereses personales a su condición de primer responsable de todos los médicos de la Comunidad Valenciana", aseguran desde el CESM.

"No nos vamos a cansar de repetir que, nuestras reivindicaciones están exclusivamente encaminadas a mejorar las condiciones tanto laborales de nuestros compañeros de Atención Primaria, Hospitalaria, SAMU y MIR, como asistenciales de nuestros pacientes y, por lo tanto, no vamos a ser partícipes de supuestos acuerdos que dejen sin resolver la grave problemática que afecta a nuestra sanidad pública", insisten.

Porque en su opinión, "obviarlas, ignorarlas y despreciarlas, tal y como se empecina el equipo directivo de la Conselleria, no va a agotarnos, ni a intimidarnos, nuestra sanidad publica necesita soluciones concretas a los problemas planteados, con recursos, plazos y voluntad de implicación por parte de la administración que, a la vista de los hechos, y no de su palabrería, dejan claro que no es su prioridad".

En este sentido, el CESM en su página web adjunta la oferta presentada en el día de ayer por Conselleria, "que tal como podéis comprobar apenas difiere de los acuerdos de mesa sectorial que el Sindicato Médico no estuvo dispuesto a suscribir en las que vuelven a dejar fuera las reivindicaciones de los compañeros de Hospitalaria, SAMU y MIR así como los módulos de para los médicos que optan a dejar de hacer guardias por razón de edad entre otros".

