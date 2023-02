CCOO se suma en varias comarcas a las críticas por la gestión del personal sanitario del Consell de Puig

La situación de los sanitarios (médicos, enfermeras, técnico, auxiliares, celadores y administrativos) en la Comunidad Valenciana, y en especial en la provincia de Alicante, se ha convertido en el principal caballo de batalla entre el PSPV-PSOE y el PP en la precampaña electoral. Pero mientras los socialistas intentan achacar todos sus problemas al PP, están siendo el Sindicato de Médicos (que tiene planteada una huelga) y CCOO (con denuncias públicas) los más beligerantes contra el Gobierno Botánico de Ximo Puig.

Así, el pasado miércoles EL ESPAÑOL informó de que Sanidad despedirá a diez sanitarios del Hospital Marina Baixa. Como explicaba la información, era el sindicato CCOO el que hacía la denuncia sobre la política de personal de la conselleria que dirige el socialista Miguel Mínguez.

Carta al conseller de CCOO sobre los despidos en el Hospital de la Marina Baixa.

Un día después, el PSPV-PSOE de la provincia de Alicante respondió a esta carta no contestando a CCOO, sino al diputado del PP, José Juan Zaplana, que pidió explicaciones sobre los recortes de personal en un departamento de salud ya saturado por la falta de sanitarios.

En la respuesta, titulada "El PSPV- PSOE de la provincia de Alicante acusa al PP de falsear los datos de sanidad para crear una alarma que no existe", los socialistas en boca de la secretaria de Sanidad de la ejecutiva provincial, Lara López, declaraba que "el PP falsea los datos de sanidad para crear una alarma que no existe. El PSOE apuesta por el empleo de calidad".

[El PP pide explicaciones por los despidos en el Hospital Marina Baixa: "¿Así arreglan las listas de espera?"]

Y continuaba: "El señor Zaplana miente a sabiendas. En el Departamento de la Marina Baixa se han creado 237 plazas estructurales, de ellas, 160 en el hospital. No se despide a nadie. La realidad es que hay 10 contratos temporales que finalizan el 26 de febrero que no se renuevan porque se ha reforzado la plantilla con empleo de calidad, por lo que no hace falta recurrir a empleos precarios temporales".

Nada sobre la afirmación del sindicato de que esos contratos que el PSPV-PSOE afirma que son temporales, "están más que justificada su necesidad ya que llevan tres años de funcionamiento"

Zaplana había recriminado que "nuestros hospitales siguen saturados y las listas de espera disparadas, por lo que no es de recibo que en estos momentos se despida a trabajadores, que tan necesarios son para sacar a la sanidad del pozo en la que la ha metido Puig".

[Crece la amenaza de huelga sanitaria en Torrevieja tras la reunión de los sindicatos con la Conselleria



López, por el contrario, aseguraba que "en 2015 había 17.773 profesionales sanitarios contratados en la provincia de Alicante frente a los 22.731 que hay ahora. Son casi 5.000 más, un incremento del 28%”. Dejando claro el compromiso de los socialistas con la sanidad pública".

Además, resaltó "la labor de la Consellería de Sanidad, que en 2022 ha creado 6.007 plazas estructurales, “quizás el señor Zaplana desconoce que ninguna comunidad autónoma ha aumentado la plantilla de sanitarios como ha hecho la Comunidad Valenciana".

Vega Baja

Y lo mismo sucede en otros departamentos como los de la Vega Baja, el de Torrevieja y Orihuela. CCOO está siendo el principal crítico con la gestión de personal del conseller Mínguez a través de sus responsables sindicales.

Asamblea de sanitarios en Torrevieja contra la paralización de su convenio Héctor Fernández

En Torrevieja, el presidente del comité de empresa que está organizando movilizaciones y huelgas por la paralización judicial del convenio colectivo que firmaron con la antigua concesionara, Ribera Salud, es delegado sindical de CCOO.

Y en Orihuela, a finales de enero, fue CCOO quien denunció en la cadena local de Televisión Vega Baja, que se ha producido la contratación de 800 personas a dedo por parte de la Conselleria en el departamento "a través del bolsín paralelo a la bolsa de trabajo oficial".

Sigue los temas que te interesan