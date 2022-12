Los fisioterapeutas claman contra Compromís por dar galones de sanitarios a los preparadores físicos

El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) sale hoy a las calles de la autonomía para intentar echar para atrás una ley auspiciada por Compromís en Les Corts por la cual se da luz verde a los preparadores físicos para poder intervenir en personas con lesiones, enfermedades o patologías mediante ejercicio físico, es decir, podrán hacer fisioterapia.

"Los preparadores deportivos le han metido un gol" a la Generalitat Valenciana, explica el decano del colegio oficial, Josep Benítez, a EL ESPAÑOL De Alicante. Cuenta el también profesor de la Universidad de València que "la presión" ejercida por este colectivo, muy presente en gimnasios y centros deportivos, ha surtido efecto para que se incluya esa posibilidad en ley 2/2022 de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana.

En el texto, aprobado en verano por todos los grupos políticos salvo el 'no' de Vox -y que entrará en vigor a principios de 2023-, su artículo 9 [consultar aquí] abre la puerta a que sea el preparador físico o preparadora física quien se encargue de “prevenir, reeducar, readaptar y reentrenar a aquellas personas con lesiones, cronicidades y/o patologías diagnosticadas por profesional médico”.

"Basta con que alguien verbalice ante el médico que tiene una dolencia para obtener por escrito un diagnóstico que sirva a una persona sin cualificación sanitaria para poder tratarle de un dolor o patología", insiste Benítez. "Con ese artículo no sé para qué quieren a los fisioterapeutas, ya que la Comunidad Valenciana va a ser la única región del mundo donde vamos a quedar relegados a una camilla", asegura indignado.

Bajo el lema “Ejercicio con lesión o patología igual a Fisioterapia; por nuestros pacientes modificación del artículo 9 de la Ley 2/2022”, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana ha convocado una concentración hoy viernes 2 de diciembre a las 11 horas para exigir al gobierno valenciano que modifique dicho polémico artículo.

Habiéndose aprobado esta ley el 22 de julio, ¿por qué se manifiestan ahora el colegio de fisioterapeutas, que aglutina a 6.400 profesionales colegiados en la región? "Porque primero intentamos la vía de diálogo con todo los grupos", responde el responsable del colegio. ", y la verdad es que hemos tenido buena predisposición de todos menos de Compromís", añade. A este respecto señala al director general del Deporte del Consell, Josep Miquel Moya, como el máximo 'culpable' de este supuesto caso de intrusismo laboral. "Con él me reuní solo 10 minutos y me dejó claro que no pensaba cambiar una coma del artículo", asegura.

Concentraciones

Las concentraciones se celebrarán de forma simultánea a las 11 horas en las puertas principales de 6 hospitales de la Comunidad Valenciana. En Alicante será en el Hospital General de Alicante, en el General de Elche y el de San Vicente del Raspeig.

Asimismo, también habrá concentraciones a las puertas de las universidades que imparten la titulación de Fisioterapia entre las 11 horas y las 11:30 horas. En concreto, en la Universidad Miguel Hernández de Elx y en la Universidad CEU Cardenal Herrera (Elche).

Desde el ICOFCV subrayan que “los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no son sanitarios. No tienen conocimientos en patología, ni en fisiopatología, ni en razonamiento clínico; no están capacitados para tratar enfermedades. Por lo que derivar a ellos a las personas con lesiones, patologías y/o dolor, que requirieran ejercicio terapéutico dentro de su tratamiento, provocará que sus patologías se acrecienten y agraven”.

El Colegio de fisioterapeutas recalca que el ejercicio terapéutico debe ser pautado por un profesional sanitario, el fisioterapeuta. Esta ley es una clara invasión de competencias y un desprecio a los fisioterapeutas, pero sobre todo, pone en riesgo la salud de los ciudadanos”.

La Ley, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana, entra en vigor a partir de 2023 por lo que el objetivo es que las autoridades reaccionen y modifiquen ese artículo “antes de que sea tarde”.

