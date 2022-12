Carlos Baño a Ximo Puig: "Alicante no consiente seguir siendo el patito feo de la Comunidad y de España"

Como todo el mundo esperaba en Alicante, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio provincial, Carlos Baño, ha mostrado en la 47 Noche de la Economía Alicantina su cara más reivindicativa con un discurso muy duro frente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha tenido que escuchar todas las quejas del empresariado alicantino de su boca.

"Somos una entidad de derecho público -le ha dicho a Puig- y trabajamos desde el diálogo, pero no vamos a permitir que se nos cuelgue una etiqueta política porque somos una entidad apolítica", en relación con las críticas recibidas por convocar la manifestación del pasado 3 de noviembre. "No tengo aspiraciones políticas"., le ha recordado luego.

Para señalar que en la actual coyuntura económica, "no podemos permitirnos verdades a medias". "Nos preocupa el cierre de pequeños negocios y comercios o que los concursos de acreedores se hayan disparado al 30%", ha continuado.

Baño ha sido tajante al explicar que "Alicante no va bien y no nos podemos escudar en que nadie está bien por la crisis de la inflación, la pandemia o Ucrania. Alicante no va bien desde hace mucho tiempo, sufre un deterioro estructural".

Y en ese punto es en el que le ha recordado al presidente que en veinte años hemos pasado al puesto 43 de 52 en renta per cápita o cómo hay 140.000 desempleados en la provincia. Para reprocharle que sus compañeros políticos del PSOE y Podemos en Madrid hayan dejado las inversiones de la provincial mínimo en los Presupuestos Generales del Estado.

"Los alicantinos no consentimos seguir siendo el patito feo de la Comunidad Valenciana y España. La realidad está en las cifras. En 2008 se presupuestaron 580 millones para Alicante y para 2023 tan sólo 162. Así, intentar revertir la situación con un paquete de enmiendas pactadas de 50 millones nos parece escasísimo. La provincia acumula ya un déficit de inversiones de 3.500 millones", ha espetado Baño.

Pero cuando ha recibido más aplausos es cuando ha afeado a Puig "el último varapalo al trasvase Tajo-Segura. "Presidente, no me vale una abstención porque aquí convertimos cada gota de agua en riqueza y empleo", le ha reprochado directamente.

Además, le afeó las políticas del Botánico con la tasa turística, de la que dijo penalizará no sólo al turismo más sostenible y moderno, perjudicando con ello a la hostelería y el comercio y beneficiando al turismo no regulado.

Y finalmente hizo un llamamiento a la unidad, tras un discurso que dijo recoger el espíritu de sus predecesores, Eliseo Quintanilla, Luis Esteban, Antonio Fernández Valenzuela o José Enrique Garrigós.

La respuesta

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha arropado de los suyos ante una cita que se preveía complicada para él, con la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la 47 Noche de la Economía Alicantina. Iván Villarejo

Y ha comenzado respondiendo a las críticas de Baño anunciado que el Consell presentará alegaciones para defender para Trasvase Tajo-Segura. E insistió en su discurso habitual: trabajar para conseguir “agua para siempre y a un precio adecuado”, contribuyendo desde el diálogo "a garantizar la viabilidad del trasvase Tajo-Segura”.

Respecto a las inversiones, el presidente de la Generalitat también ha anunciado que en las próximas semanas Alicante alcanzará los 300 millones de euros en ayudas del Mecanismo de Recuperación que asigna la Generalitat, lo que supone que está recibiendo la mitad de estos fondos europeos que permiten “activar todos los motores de la provincia”.

Además, ha expuesto que en los Presupuestos para 2023 hay consignados 610 millones de euros en inversiones para esta provincia, lo que supone un 40% del total de inversiones para la Comunidad Valenciana y 428 millones de euros más que en 2015, cuando el Botánico llegó al Gobierno autonómico.

A estas inversiones se sumarán los 207 millones de euros del Fondo Extraordinario del Gobierno orientado para corregir “la injusta infrafinanciación” inicialmente prevista, lo que ha asegurado que va a suponer un “cambio de tendencia justa y consolidada”.

En este sentido, ha citado la ampliación hospitalaria en Alicante, Orihuela o Elda; la Ciudad de la Justicia de Alicante, y las obras en centros educativos del Plan Edificant, que generan un total de 10.000 empleos. Asimismo, la “perspectiva vertebradora” que imprimen los nuevos proyectos ferroviarios, como el tren Dénia-Gandía; el TRAM Torrevieja-Orihuela y el de Torrevieja-El Altet.

