Vía libre para que los médicos alicantinos pidan indemnizaciones por su desprotección en pandemia

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales para que la Conselleria de Sanidad indemnice a los médicos de ejercicio privado de la provincia afectados por el retraso de la vacunación contra el Covid-19.



El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha dictado decreto de firmeza de la sentencia que condena a la Administración autonómica por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida, tras no presentar recurso la Conselleria.



El COMA ha remitido este miércoles un comunicado a la colegiación para que los médicos de ejercicio privado afectados puedan comenzar a tramitar su reclamación, proceso que asumirá la institución colegial. Desde el pasado 13 de septiembre y hasta el momento, cerca de 150 facultativos ya se han puesto en contacto con la Asesoría Jurídica.

Como se recordará, el TSJCV desestimó el recurso interpuesto por Sanidad contra el fallo que le condenó el 13 de enero de 2022 por no vacunar de igual forma y en las mismas condiciones que a sus compañeros de la sanidad pública, destacando que “(…) hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados (…), retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba”.



El tribunal concluía que “está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso a la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física (…)”.

Ante esta incomprensible discriminación en el proceso de vacunación, el COMA pone a disposición de los colegiados sus servicios jurídicos para atender cada caso de forma personalizada en la presentación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.



La Junta Directiva se congratula de esta sentencia firme y ejemplarizante del compromiso del Colegio de Médicos de Alicante en la defensa de todos sus facultativos y de la profesión, y espera que sirva como antecedente para que no se repita lo sucedido. Ante una situación tan dramática como la vivida, todos los médicos son iguales y no cabe distinguir entre los que ejercen en la sanidad pública o lo hacen de forma privada.

Indemnizaciones millonarias

El Juzgado de lo Social número 5 de Alicante condenó a principios de este año a la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana a indemnizar con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros a los profesionales médicos que trabajaron durante la primera ola.

En el fallo, el juez considera que "los facultativos sanitarios tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales por la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana".

Aunque en un primer momento, la exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, afirmó no haber recibido ninguna petición de vacunación por parte de los colegios, lo cierto es que no fue así. Ya que, Sanidad recibió al menos dos peticiones oficiales de los colegios de médicos para que se vacunasen a los facultativos que estaban trabajando en la privada cuando empezó la campaña de vacunación del personal sanitario, en el primer trimestre de 2021.

Los facultativos solicitaban en estos escritos garantías de que los profesionales de la privada se les iba a inocular las dosis de la vacuna, algo que sus compañeros de la Sanidad pública llevaban ya dos meses recibiendo. Ahora, y después de la condena del TSJ, el COMA lleva a cabo el procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales para que la Conselleria de Sanidad indemnice a los médicos de ejercicio privado de la provincia de Alicante.

