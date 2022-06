La dirigente del PSOE de Torrevieja que acusó a los médicos de boicotear la atención se disculpa

Por medio de un audio emitido en la misma cadena de televisión local, la secretaria de Comunicación del PSOE de Torrevieja, Myriam Ghersi, que acusó a los médicos del departamento de salud de "boicotear" la atención a los pacientes, se desdice de sus palabras.

Lo hizo el mismo día en que la representación legal del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM solicitase en un juzgado que pague 500 euros por cada facultativo del hospital por los "daños morales y perjuicios causados al colectivo en su honorabilidad". En total, 75.000 euros.

Ghersi dijo sentirse "abrumada" y aseguró que "en todo momento me estoy refiriendo a comentarios que a mí me trasladan vecinos o que puedo recabar de redes sociales". Nada que ver con sus declaraciones iniciales en las que aseguró que se sabía "quienes eran" y que se les había "abierto expedientes".

[Una dirigente del PSOE de Torrevieja acusa a los médicos de "boicotear" la atención en el hospital]

Concretamente dijo: "Lo sabe la dirección del hospital, lo sabe la dirección anterior del hospital, del grupo Ribera". También aseguró que "se han abierto expedientes. Los que son, se sabe". De hecho, llegó a citar el centro de salud de La Loma. Declaraciones que suscitaron la reprobación del Comité de Empresa, de la Junta de Personal, del PP de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Médicos de Alicante y del sindicato CCOO.

Desmentido

En su desmentido la socialista torrevejense llega incluso a culpar del supuesto malentendido al exdiputado nacional del PP, Joaquín Albadalejo (sin citarle) quien sólo le pidió que si hacía esas acusaciones diese nombres y apellidos.

"Pido disculpas si en algún momento alguien se ha podido sentir agraviado con mis declaraciones, y bueno, a veces pasa que en el fragor de la conversación a mí en ese momento se me está interpelando por parte de una persona que me está interrumpiendo constantemente", aseguró al dirigente socialista.

"En ningún momento mi intención fue faltar al respeto o herir la sensibilidad de ningún colectivo, apoyar a los médicos del departemanto de salud de Torrevieja porque están haciendo una labor encomiable", afirmó Ghersi.

"A mí se me comenta, yo hablo por un rumor que hay en la calle que es visible, al contrario yo no trato de atacar al colectivo médico, lo que pretendo es que se solucione la situación que estamos padeciendo porque yo también soy usuaria y a mí también me preocupan las esperas en urgencias", concluyó.

Desde el Comité de Empresa afirmaron que "son afirmaciones totalmente difamatorias e injuriosas, más aún en la grave situación de sobrecarga asistencial y penosidad laboral a la que están sometidos los médicos de dicho Departamento".

Sigue los temas que te interesan