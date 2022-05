Sanidad anuncia un grupo de trabajo para planificar la reversión de La Marina

Les Corts han acogido este miércoles la primera comparecencia del nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, quien ha aprovechado para anunciar la constitución inmediata de un grupo de trabajo para sentar las bases de la reversión del departamento de salud de La Marina y planificar "con más tiempo todos los pasos a seguir y afrontar el proceso con mayores garantías". Asimismo, la concesión del Hospital de Dénia acaba el 1 de febrero de 2024.

El nuevo conseller se ha confesado este miércoles "un firme defensor de la sanidad pública", a la que hay que proteger y reforzar, y ha afirmado que situará en el centro a la ciudadanía y basará su trabajo en el diálogo y el consenso.

La oposición le ha pedido "valentía" y soluciones a los "errores" de sus antecesoras, porque la sanidad valenciana no se puede "permitir más fallos", y que actúe con "decisión" en el año que queda de legislatura en lugar de hacer "continuismo".

El conseller ha anunciado asimismo la creación de oficinas de control de demora de las listas de espera en cada departamento de salud, y que defenderá la incorporación de la vacuna del papiloma también para niños a partir de los 12 años.

Mínguez se ha comprometido a impulsar la humanización en la asistencia, modernizar la sanidad pública valenciana, dignificar las condiciones de los profesionales y apostar por la salud mental, con tres hospitales de día de salud mental para niños y adolescentes que estarán en marcha antes de fin de año.

También ha abogado por sacar el máximo provecho a los mecanismos europeos tener más recursos, así como por dar prioridad a la atención presencial y por bajar el tiempo de demora, y ha adelantado que el viernes se licitarán tres equipos de cirugía robótica para hospitales por diez millones de euros.

"Siempre estaré a la escucha", ha asegurado Mínguez, quien ha explicado que estos días ha dormido 4 o 5 horas porque se ha reunido con mucha gente y que nadie le ha "forzado" a asumir el cargo, sino que lo hizo porque vio viable "un cambio a mejor" y gestionarlo con un sistema humanizado.

Sobre la oposición

El diputado del PP José Juan Zaplana ha afirmado que la situación de Sanidad valenciana es "caótica e insostenible", con un "infierno asistencial" y un equipo "incapaz", y le ha pedido que retire los recursos de la Generalitat a las sentencias que la condenan por no dotar de medios a los sanitarios al inicio de la pandemia.

"Podemos hacer grandes cosas si se aleja de la izquierda radical", ha ofrecido Zaplana, quien ha afirmado que la izquierda ha "destrozado" el sistema sanitario público y ha logrado que "casi un millón de personas" haya contratado un seguro privado.

Fernando Llopis, de Ciudadanos, ha pedido valentía para que la sanidad "escale puestos en la excelencia y abandone los de descenso" y le ha alertado de que cuenta con un segundo escalón con "escaso bagaje y menos ganas de trabajar".

David García (Vox) ha instado a Mínguez a elegir entre ser un "comisario político" al servicio de Ximo Puig o "un buen conseller" al servicio de la ciudadanía, después de que el tripartito haya "destrozado" la sanidad valenciana.

El conseller, quien solo se ha quitado la mascarilla para hablar en la tribuna, ha replicado que no ve "la catástrofe tan tremenda de la gestión" y ha afirmado que tenía "la vida resuelta y era feliz" antes de asumir este cargo, en el que sabe que se va a "quemar", pero "nadie dirá" que no escucha y no intenta consensuar.

Desde el Botànic, el PSPV ha afirmado que estarán al lado del conseller frente a los "bulos" de la oposición; Compromís le ha pedido que comunique cuanto antes a la concesionaria del hospital de Dénia que no habrá renovación, y Unides Podem ha alertado de que no se puede hacer una reversión "a medias" en ese departamento.

Sigue los temas que te interesan