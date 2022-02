La Comunidad Valenciana se despide este martes de la mayor parte de restricciones sanitarias

"Comienza una nueva etapa". Así destaca el presidente Ximo Puig el cambio en la normativa que se impone con el fin de la mayoría de las restricciones sanitarias en la Comunidad Valenciana a partir de este martes.

Han pasado 700 días desde que se iniciara la pandemia y el jefe del Consell reconoce que las decisiones tomadas en ese ámbito se han hecho con la mayor voluntad de acierto, aunque no siempre se haya acertado. "Y sabiendo que era una situación de extremo riesgo y dificultad", añade.

"Cuando vivíamos sin vacuna tomamos decisiones muy difíciles. Y ahora cuando está vacunada, lo afrontamos con menos restricciones: sin limitaciones al movimiento de personas, de horarios y actividad en hostelería", asegura. De ahí que asegure que la Comunidad Valenciana está viviendo desde hace meses en una "normalidad de facto solo alterada por algunas restricciones necesarias como la mascarilla y el pasaporte Covid".

Ahora, estas se dejan atrás. Antes de eso, Puig ha querido valorar lo conseguido con ellas. Con el pasaporte Covid se consiguió que 130.000 personas se vacunaran. "Solo eso justifica el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía", destaca. Y ahí lo relaciona con la corresponsabilidad entre la Administración y la población". Por eso insiste en que "no habrá una restricción más del tiempo que haga falta".

Menos contagios

La evolución favorable de pandemia y la vacunación son los factores que considera permiten que se eliminen las restricciones. Este fin de semana se han producido la mitad de los casos que el anterior, avanza respecto al informe de la Conselleria de Sanidad. Y son ya dos semanas con un índice de reproducción del virus menor de 1, a día de hoy es de un 0,6, señala.

La vacunación, reitera, es fundamental. "La Comunidad Valenciana, en todos los segmentos de edad, está por encima de la media española", afirma. Y en los grupos de edad más importantes por su vulnerabilidad, los mayores de 60 años con un 96,6 % que han recibido la tercera dosis y los mayores de 70 años con un 94,5 %. A eso, añade, se suma el que se está 10 puntos por encima de la vacunación pediátrica.

Las medidas que cambian

Por todo ello, "no hay que alargar ni un día más las medidas en vigor". Así decaen las grandes medidas que se han aplicado hasta ahora. La primera es la exigencia del pasaporte Covid, que solo será exigible en residencias y centros sociales que determine la Conselleria.

En la hostelería, decae el número máximo de personas que se establecía de diez por mesa, como también la separación de un metro y medio entre las mesas. Solo se mantiene la prohibición de fumar en las terrazas. Estas medidas entran en vigor desde la medianoche del lunes al martes.

A partir del martes: "Vacuna, mascarilla y sentido común". Estas son las herramientas con las que se quiere trabajar. Y ahí recuerda una idea sobre la que se ha basado en estos dos años: "Seré siempre extraordinariamente prudente". Un punto que recalca porque "hoy, teniendo la mitad de casos que la semana pasada, hay seis mil casos y mil personas en los hospitales. La pandemia sigue estando. Hay que tener un itinerario basado en la prudencia para no volver atrás".

Las mascarillas

"Ojalá más pronto que tarde la mascarilla no sea obligatorio en ningún ámbito, pero ha sido el escudo protector", indica respecto a su uso. Por eso insiste en que, aún con el cambio de medidas, "necesitamos la mascarilla y hay que seguir prudentes". Por eso, en interior sigue siendo obligatoria. Y ahí ha puntualizado que "en la celebración de eventos musicales o teatrales, se sigue con mascarilla. Se elimina la restricción de aforos".

El primer ejemplo de ello está en las fiestas multitudinarias que se esperan en Valencia y Castellón con las Fallas y la Magdalena, respectivamente. "En las aglomeraciones creemos que es prudente mantener la mascarilla. Y sin el sentido de la responsabilidad, no se podría hacer. Ahora, sin ser obligatoria, mucha gente la lleva. Sin esa corresponsabilidad no se habría podido hacer. Y en las fiestas vamos a tener esa corresponsabilidad de la sociedad valenciana".

Ximo Puig no ha podido estar acompañado por la consellera de Sanidad Ana Barceló por los recientes problemas de salud que ha sufrido. En su lugar, la secretaria autonómica de Salud Pública Isaura Navarro explica que es la mejora en los diferentes indicadores sanitarios la que permite este levantamiento anticipado de las medidas, que se tenían previstas en su mayoría hasta el 28 de febrero.

"Hemos aprendido que no hay cosas seguras y el virus continúa. Por eso hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Y si hay concentraciones, hay que mantener las medidas de seguridad. Y si eres una persona de riesgo, saber dónde no hay que ir mientras sigamos con la pandemia", destacan desde Sanidad. Respecto a la Semana Santa, "habrá un protocolo específico para que no haya dudas de cómo celebrarlas de forma más segura".

¿Por qué no se elimina la prohibición de fumar en terrazas? "En las terrazas, la gente está muy cerca y es positivo que la gente se haya acostumbrado a levantarse y apartarse un poco porque hay dos cuestiones: el incremento de riesgo de contagio y el del tabaco. Y como sigue el proceso de pandemia, se mantiene esto para evitar ambas situaciones", concluyen sobre esta medida.

