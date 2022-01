Más de 215.000 niños de entre 5 y 11 años han recibido ya la vacuna en la Comunidad Valenciana.

Un total de 215.641 niños de entre 5 y 11 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna pediátrica contra la Covid-19 en los centros escolares de la Comunidad Valenciana, según ha informado este domingo la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

Por provincias, se han administrado 26.050 dosis de la vacuna pediátrica en escuelas de la provincia de Castellón, 76.314 en colegios de Alicante y 113.277 en centros educativos de Valencia, según el comunicado de la Generalitat.

Desde que se retomó la vacunación pediátrica con el inicio del curso escolar tras las vacaciones de Navidad se han administrado 107.896 dosis. La gran mayoría de ellas (92.834) se han destinado a menores de entre 8 y 5 años, la franja de edad en la que está centrada la inmunización en estos momentos y a la que se seguirá vacunando durante esta semana.

Otras 15.062 dosis se han administrado a menores de entre 11 y 9 años que no recibieron la vacuna durante la primera fase de inmunización, que tuvo lugar la semana anterior a las vacaciones navideñas, y han sido rescatados en esta nueva etapa de vacunación.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado que la campaña de vacunación pediátrica que coordina Sanidad junto con la Conselleria de Educación "sigue avanzando a muy buen ritmo en la Comunidad Valenciana"".

"Esta semana acabaremos de administrar la primera dosis en los colegios a los niños y las niñas de entre 5 y 8 años mientras también rescatamos a los de 9 a 11 años que, por cualquier motivo, no pudieron vacunarse antes", ha apuntado Barceló.

La segunda dosis del grupo de edad de 9 a 11 años se retomará el 7 de febrero, y en marzo finalizará la vacunación escolar con la administración de la segunda dosis de los más pequeños (la segunda dosis pediátrica de Pfizer se administra ocho semanas después de haber recibido la primera).

"Como llevamos meses haciendo con las personas adultas, cuando concluya la vacunación pediátrica en los centros escolares, se van a brindar nuevas oportunidades de vacunación a aquellos menores contagiados, en aislamiento o que no han podido recibir la vacuna por cualquier otro motivo en su colegio", comenta Barceló.

De esta forma, al término de la campaña de vacunación pediátrica en centros escolares, Sanidad habilitará en cada departamento de salud acciones específicas de rescate para que el alumnado que no ha podido vacunarse en su colegio por estar contagiado o confinado, o por cualquier otra causa, pueda recibir la dosis que le corresponda.

La ubicación y el horario de atención de los puntos adonde podrán acudir los menores pendientes de vacunar se definirán en función de cuántos niños queden por inmunizar y de las singularidades de cada departamento de salud.

Dosis adicionales y vacunación sin cita



Por otra parte, la Conselleria de Sanidad continúa la campaña de administración de dosis de recuerdo y de refuerzo en los grupos de edad autorizados por la Estrategia Nacional de Vacunación, citando a las personas susceptibles de recibir la dosis adicional de la vacuna vía SMS o llamada telefónica.

La administración de estas dosis se impulsará en los próximos días con la reapertura y concentración de la inmunización en puntos de vacunación masiva en los principales núcleos urbanos, como es el caso de la ciudad de Valencia (en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias) o de Alicante (en el hospital de campaña, junto al hospital General).

Además, para facilitar la vacunación a aquellas personas pendientes de recibir la primera o la segunda dosis, esta próxima semana, Sanidad vuelve a organizar jornadas sin cita.

El pabellón deportivo del Toscar, en Elche, se habilitará de nuevo como punto de vacunación desde el lunes 24 hasta el viernes 28, de 9 horas a 20 horas.

También se seguirá vacunando en el Centro Municipal de Convivencia de Benetússer, entre el lunes 24 y el miércoles 26, de 15.30 horas a 20 horas.

A este punto podrán acudir aquellas personas a partir de 12 años que todavía no han recibido la primera o la segunda dosis, y también las personas que tienen pendiente la dosis adicional o de recuerdo, segundas de Janssen y vacunadas con AstraZeneca.

En Castellón de la Plana, el viernes 28 de 16 horas a 21 horas se administrarán primeras y segundas dosis en la Pérgola.

