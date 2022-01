El PP denuncia que la Comunidad Valenciana tiene a profesores sin cobrar desde el inicio del curso

La portavoz de Educación del Grupo Popular en las Cortes valencianas, Beatriz Gascó, ha denunciado que la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís), tiene a docentes "sin cobrar desde inicio de curso" y ha exigido "una solución urgente".

En un comunicado, Gascó ha señalado que los docentes afectados, tanto de centros concertados como interinos del sistema público, "están hartos de que Educación les dé largas" y "su paciencia tiene un límite".

"Llevan desde inicio de curso prometiéndoles una solución pero siempre hay excusas como la Covid-19, la aplicación de un nuevo programa, la burocracia, las interpretaciones incorrectas de la normativa en vigor o las bajas en el servicio de nóminas, pero la realidad es que hay cientos de profesores que siguen sin cobrar", ha denunciado.

FIL que no voldria escriure: Miles de docents del País Valencià han tornat a cobrar malament la nòmina (o a no cobrar-la) per QUART MES CONSECUTIU. Ja ha arribat l'hora que la @GVAeducacio i @VicentMarza donen explicacions, s'excusen i, evidentment, esmenen l'error immediatament — Antoni Rubio (@antonirubio) December 23, 2021



Según Gascó, "no funciona el sistema de pago delegado y la Conselleria de Educación no atienden las variaciones de nómina, provocando situaciones personales insostenibles ya que hay quien no cobra sus salarios desde el mes de septiembre".

En concreto, señala, "hay más medio millar de docentes entre concertada e interinos que, habiendo trabajado desde el comienzo del curso, no han percibido su salario total o parcialmente, dejando aparte las múltiples incidencias en las altas y bajas de inicio de curso, y que muestran una incapacidad manifiesta para resolverlas por parte de esta Administración autonómica".

"Las personas afectadas, además, se sienten indefensas porque tampoco son atendidas por el departamento de nóminas", ha asegurado la portavoz popular, por lo que la situación, ha dicho, persiste a día de hoy.



Una situación "injustificable"

Gascó ha indicado que esta situación "es injustificable para los afectados, que tienen que hacer frente a todos los gastos sin tener el justo ingreso de su salario".

"Son profesores a los que se les está exigiendo un sobreesfuerzo por la pandemia pero que ni siquiera se les abona su salario", ha indicado la diputada popular en el comunicado.

Según ha afirmado la portavoz del PP, "estos impagos son una muestra más del abandono de Educación a los centros y a los docentes en un momento complicado. La falta de interés, de capacidad para gestionar y la nula previsión de la Conselleria clama al cielo".

