Madaria: "Lo más complicado del cáncer de páncreas es diagnosticarlo de forma precoz"

El doctor Enrique de Madaria es presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología, y desde ahora, también forma parte del equipo de oncología de Quirónsalud Alicante y Torrevieja. El grupo sanitario ha ampliado su plantilla para reforzar el carácter multidisciplinar de la Plataforma Oncológica de Quirónsalud que, con más de veinte años de experiencia, ha logrado implantar un modelo único de atención y tratamiento del paciente oncológico basado en la excelencia y la investigación.

¿Cuál es la incidencia del cáncer de páncreas en la población española?

Se estima que en 2021 aproximadamente 8.700 españoles serán diagnosticados de cáncer de páncreas, con una incidencia muy similar en ambos sexos (es un poco más frecuente en varones). En 2.020 fallecieron en España casi 7.600 pacientes por esta enfermedad, una cifra cercana al número de casos diagnosticados anualmente, lo que da una idea de la gravedad de la enfermedad. Este mal pronóstico hace que este tumor a pesar de ser el 8º en frecuencia, sea el 3º en mortalidad en nuestro país.



¿Cuáles son los principales factores para desarrollar cáncer de páncreas?

Este tipo de tumor es más frecuente en personas mayores. Hay algunos estilos de vida que se asocian a un aumento del riesgo de cáncer de páncreas, pero de forma leve. Así fumar, un consumo alto de alcohol o la obesidad aumentan ligeramente la probabilidad de padecer un cáncer de páncreas, pero no tanto como se da en el caso del tabaco y el cáncer de pulmón, en el que el riesgo es muchísimo mayor si se fuma. La pancreatitis crónica y algunos tipos de quistes de páncreas también son factores de riesgo. Hay mutaciones genéticas que predisponen al cáncer de páncreas, como algunos tipos de cáncer de mama y ovario hereditarios, de melanoma hereditario, etc. Hay familias con mayor incidencia de esta enfermedad sin que se conozca el gen alterado que lo causa. La verdad es que en muchos casos es muy azaroso, con frecuencia no hay factores de riesgo identificables.

¿Por qué es tan difícil diagnosticar el cáncer de páncreas?

Más que ser difícil, lo complicado es hacerlo de forma precoz, cuando tenemos mayores probabilidades de curarlo. El páncreas es un órgano situado en lo más profundo del abdomen, y el tumor al aparecer e ir creciendo no produce muchos síntomas, generalmente molestias abdominales inespecíficas y con el tiempo pérdida de peso y aparición de diabetes con frecuencia. Los pacientes cuyo tumor crece cerca del colédoco (el conducto que canaliza la bilis desde el hígado al duodeno) se suelen diagnosticar antes al tener una obstrucción al paso de la bilis que hace que se pongan ictéricos (que adquieran un color amarillento por el acúmulo de bilirrubina en la sangre). Ese color amarillento alerta a los pacientes que piden consulta con su médico. En otros casos el tumor tiene tendencia a crecer dando pocos síntomas hasta que está avanzado.



¿Qué avances terapéuticos y quirúrgicos se están aplicando para el tratamiento del cáncer de páncreas?

El pronóstico del cáncer de páncreas ha mejorado, aunque modestamente, sobre todo por nuevas pautas de quimioterapia que se usan tanto después de operar el tumor, para aumentar las posibilidades de curación, o en el caso de enfermedad inoperable para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y supervivencia más prolongada.

Hay todavía mucho por hacer, mucho por investigar. Tenemos mucha esperanza en los tratamientos médicos personalizados. Conforme conocemos mejor las mutaciones que ocurren en pacientes concretos, tenemos más posibilidades de dar fármacos a medida, como está sucediendo en algunos tumores de páncreas con mutaciones en BRCA2, que se benefician del fármaco Olaparib o el uso de quimioterapias específicas en caso de mutaciones causantes de síndrome de Lynch. Más fármacos personalizados a las mutaciones causantes del cáncer de páncreas están en desarrollo, algunos ya probándose en ensayos clínicos.



En segundo lugar, una buena técnica quirúrgica es muy necesaria para ofrecer un mejor pronóstico a los pacientes, ya que es una cirugía difícil, con efectos adversos frecuentes, por lo que se necesitan buenos profesionales con experiencia.

¿Qué beneficios aporta al paciente el ser tratado por una unidad experta como la Plataforma Oncológica de Quirónsalud?

La plataforma oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Alicante cuenta, como bien dices, con un conjunto multidisciplinar de profesionales altamente especializados en el manejo del cáncer, y que incluye oncólogos, cirujanos, radiólogos, genetistas, especialistas en medicina nuclear, farmacéuticos, psicólogos, nutricionistas y otros profesionales. Los casos se discuten uno a uno para ser valorados de forma conjunta y poder tomar decisiones personalizadas basadas en las múltiples habilidades y conocimientos de los integrantes de la plataforma.

Personalmente, desde que me he incorporado al equipo para dar el punto de vista de un gastroenterólogo, me ha atraído especialmente la experiencia del equipo de oncólogos del Dr. Brugarolas, la habilidad técnica de la cirugía oncológica del equipo de los doctores Farré y Bretcha, el punto de vista del equipo de radioterapia de la Dra. Cañón y la integración del análisis genético en el manejo de estos tumores.

¿Quién es de Madaria?

El doctor Enrique de Madaria es especialista en del Servicio de Digestivo de Quirónsalud Alicante y Torrevieja y miembro del Comité de Tumores de la Plataforma de Oncología de los mismos centros. Licenciado en Medicina por la Universidad de Elche con la especialidad en Aparato Digestivo vía MIR en el Hospital General de Alicante es, además, Máster en Estadísticas de Ciencia de la Salud por la Universidad de Barcelona y Máster en Emergencias Gastroenterológicas y Hepatoviliares por la UDIMA.

Presidente la Sociedad Española de Gastroenterología, ostenta además el cargo de subdirector Científico Adjunto del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Miembro del Comité Científico de la Organización Panamericana de Gastroenterología, es autor de más de un centenar de artículos científicos de gastroenterología y Miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana desde el 2016.

